Exclusief voor abonnees Nucleaire restanten Koude Oorlog helpen leeftijd walvishaaien bepalen Nieuwe methode maakt gebruik van radioactief isotoop koolstof-14 Luc Beernaert

06 april 2020

14u40 0 Dieren De walvishaai is met zijn lengte tot 15 meter de grootste vis in onze oceanen. Maar de diersoort is bedreigd. Om natuurbeheer te kunnen verfijnen, hebben wetenschappers een nieuwe methode ontwikkeld om de leeftijd van de dieren preciezer te bepalen. Een radioactief isotoop, residu van atoomtesten tijdens de Koude Oorlog dat in de dieren wordt aangetroffen, levert betrouwbaarder leeftijdsbepalingen op.

Even voorstellen: de walvishaai, waarvan er verspreid over alle wereldzeeën nog slechts een duizendtal in leven zijn, wordt pas rond zijn dertigste geslachtsrijp. Dat en het feit dat het beest, vergeleken met andere haaien, heel langzaam zwemt (niet sneller dan 5 km per uur), zijn belangrijke oorzaken van hun status als bedreigde diersoort. Hoewel ze geliefd zijn onder ecotoeristen, is er weinig bekend over deze kolossen. Ook hoe oud ze worden, bleef tot voor kort giswerk.

