Nu ook rouwtherapie voor baasjes die hun huisdier verliezen: “Rouwen voor een dier kan even ingrijpend zijn als voor een mens” Valentijn Dumoulein en Bieke Cornillie

28 februari 2019

15u07

Bron: eigen berichtgeving 1 Dieren Tranen om je overleden viervoeter, kat of konijn? Dan kan je voortaan terecht bij de rouwconsulent voor gezelschapsdieren. Lieve Dosogne (47) begeleidt baasjes in hun verlies van een huisdier. “Er wordt nog te vaak lacherig gedaan over het verdriet voor een beest”, zegt rouwexpert Manu Keirse.

Een poes die plots niet meer naar huis terug keert, een stokoud hondje dat een spuitje moet krijgen of een trouwe viervoeter die niet mee verhuist naar het rusthuis: het overlijden of het achterlaten van een huisdier kan voor behoorlijk wat verdriet bij z’n baasje zorgen. Het dierencrematorium bestaat bij ons al en ook in stilte afscheid nemen van je huisdier in een daarvoor speciaal ingerichte rouwkamer met bloemen en rustige muziek, kan al. Maar nu is er ook een rouwconsulent voor baasjes die hun emoties geen plaats kunnen geven.

Lieve Dosogne (47), al jaren hondengedragstherapeute, richt zich voortaan ook op de baasjes. Het idee voor rouwbegeleiding bij het verlies van een huisdier, komt overgewaaid uit Nederland. “Als mensen een dierbare moeten afgeven, vinden we het normaal dat ze daar hulp bij zoeken”, legt ze uit. “Rouwen we om een dier, dan wordt dat dikwijls niet serieus genomen. ‘Koop u een ander’, klinkt het vaak, maar zo simpel is het niet. Vanuit die gedachte is het idee gegroeid om met de rouwbegeleiding te starten.”

Lieve helpt niet alleen mensen wiens huisdier gestorven is. Ook baasjes die hun hond, kat of eender welk ander beestje moeten achterlaten omdat ze bijvoorbeeld verhuizen naar een rusthuis of appartement, wil ze begeleiden. “Dat verlies is evengoed een rouwproces. En het gaat van goudvissen tot paarden. Het verdriet hoeft zelfs niet ‘vers’ te zijn. Wie acht jaar geleden zijn hond verloor en dat niet verwerkt heeft, kan daar tot op vandaag nog onder lijden.”

Een rouwsessie duurt gemiddeld anderhalf uur en kost 80 euro. Lieve luistert naar het verhaal en pakt het verdriet via een meditatieritueel aan. “Soms blijkt bijvoorbeeld dat mensen een schuldgevoel niet krijgen weggewerkt, omdat ze hun huisdier door ziekte of andere omstandigheden een spuitje moesten laten toedienen. Aan de hand van een foto van het overleden dier, spreek ik samen met het baasje dan die spijt, de liefde en de dankbaarheid uit. Waar het vooral om draait, is dat rouwenden hun verdriet eens anderhalf uur alle aandacht mogen geven. Verdriet dat soms door andere niet erkend wordt, mag er bij mij zijn. Ze krijgen na de sessie ook een halfedelsteen mee, zodat ze daar bij een moeilijk moment altijd kunnen op terugvallen.”

Volgens rouwexpert Manu Keirse moet er wel degelijk meer aandacht zijn voor baasjes die om een huisdier rouwen. “Omdat voor sommigen de relatie met hun dier de meest dierbare is”, legt hij uit. “Ik hoorde het zelf nog onlangs: ‘Ik moest mijn kinderen begraven en verloor mijn man, maar mijn poes is de enige die me niet in de steek liet’. Als het dier dan overlijdt, kan dat een serieus rouwproces nodig hebben.”

Of baasjes dan per se bij een rouwconsulent langs moeten, betwijfelt Keirse. “Het is vooral belangrijk dat ze ermee terecht kunnen in hun eigen omgeving. Er wordt vandaag nog te vaak lacherig gedaan over het grote verdriet dat het verlies van een hond of kat kan veroorzaken. Maar verdriet draait om de liefde voor iemand. Of dat dan voor een huisdier is of voor een mens, maakt in feite geen verschil. Er is niet één oplossing, net zoals dat er bij het verdriet om mensen niet één oplossing is. Af en toe tien minuten aan iemand kunnen vertellen wat je dier voor jou betekende, kan al een hele stap zijn, maar evengoed kan je nood hebben aan wandelen met iemand, zoals je dat vroeger met je hond deed.”