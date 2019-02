Nu ook rouwtherapie voor baasjes die hun huisdier verliezen: “Rouwen voor een dier kan even ingrijpend zijn als voor een mens” Valentijn Dumoulein en Bieke Cornillie

28 februari 2019

15u07

Bron: eigen berichtgeving 1 Dieren Tranen om je overleden viervoeter, kat of konijn? Dan kan je voortaan terecht bij de rouwconsulent voor gezelschapsdieren. Lieve Dosogne (47) begeleidt baasjes in hun verlies van een huisdier. “Er wordt nog te vaak lacherig gedaan over het verdriet voor een beest”, zegt rouwexpert Manu Keirse.

Een poes die plots niet meer naar huis terug keert, een stokoud hondje dat een spuitje moet krijgen of een trouwe viervoeter die niet mee verhuist naar het rusthuis: het overlijden of het achterlaten van een huisdier kan voor behoorlijk wat verdriet bij z’n baasje zorgen. Het dierencrematorium bestaat bij ons al en ook in stilte afscheid nemen van je huisdier in een daarvoor speciaal ingerichte rouwkamer met bloemen en rustige muziek, kan al. Maar nu is er ook een rouwconsulent voor baasjes die hun emoties geen plaats kunnen geven.

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN