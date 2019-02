Nu al opletten voor teken in bossen mvdb

25 februari 2019

20u03

Bron: ANP 0 Dieren Wie met dit mooie weer een wandeling in de natuur gaat maken, doet er goed aan alert te zijn op teken en tekenbeten. Het aantal meldingen van tekenbeten loopt al op, waarschuwt de Tekenradar van de Nederlandse Wageningen University.

Op de site Tekenradar.nl zijn recent meldingen binnengekomen van tekenbeten in de provincies Antwerpen en Luik. Heel wat meldingen kwamen vanuit Noord-Brabant, de Nederlandse provincie die aan ons land grenst. De komende dagen staat de verwachte tekenactiviteit in grote delen van ons land op ‘zeer hoog’.

De teken worden actief door de volgens de Wageningen University veel te hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar. Om zeker te weten of de teken er in februari echt al waren, gingen deskundigen met sleepnetten het bos in. Al na 10 meter was het raak en werden de eerste exemplaren ontwaard. Uiteindelijk werden 81 teken geteld, uitzonderlijk veel voor februari, aldus de universiteit.