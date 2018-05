Nu al drie vermoorde zeehonden aangetroffen in Noord-Frankrijk, maar niemand weet wie de daders zijn ADN

14 mei 2018

15u39

Bron: France 3, Europe 1, Nord Littoral 1 Dieren Op vier maanden tijd zijn er in Noord-Frankrijk drie dode zeehonden aangetroffen. Doodgeschoten, geslagen, verstikt. Dierenorganisaties zetten nu alles op alles om de dierenbeulen te vinden.

Begin dit jaar, op 10 januari, werd een dode en zwaar bloedende zeehond ontdekt op een strand aan Oye-Plage. Het verder perfect gezonde dier bleek doodgeschoten met een jachtgeweer dat vanop korte afstand was afgevuurd, zo blijkt uit de autopsie die werd uitgevoerd door de Universiteit van Luik.

Op 29 april werden nog eens twee dode zeehonden ontdekt, nu op een strand nabij Le Touquet. Uit de autopsie, opnieuw uitgevoerd door de Universiteit van Luik, blijkt dat één van de twee dieren acht keer geraakt werd door loodhagel van een jachtgeweer, alsook meerdere gewelddadige slagen ter hoogte van de nek incasseerde, zo meldt milieuorganisatie GDEAM-62. Het tweede dier stierf door verstikking – “waarschijnlijk werd hij gevangen genomen in een vistuig dat verdrinking veroorzaakte”. De tweede zeehond had ook slaag gekregen, zij het minder gewelddadig.

Naar schatting tussen 500 en 600 zeehonden leven voor de kust van Noord-Frankrijk, van de baai van de Somme tot België. Het gaat om een beschermde diersoort. De dierenvereniging heeft dan ook een klacht tegen onbekenden ingediend, zo heeft het parket van Boulogne-sur-Mer bevestigd aan AFP. Het onderzoek wordt gevoerd door het politiebureau van Le Touquet.

Vissers?

Milieuorganisatie Sea Shepherd looft dan weer een beloning van 10.000 euro uit om de daders van de bizarre en gruwelijke dierenmoorden te kunnen vatten. De organisatie vreest dat er nog meer zeehonden in Noord-Frankrijk hetzelfde lot zijn beschoren. “We vinden niet altijd de karkassen en er wordt ook niet altijd een autopsie uitgevoerd als dode zeehondjes worden gevonden”, zo vertelt het regionale hoofd van Sea Shepherd, Lamya Essemlali. “Voor zover we weten zijn er geen gelijkaardige gevallen op andere stranden in Frankrijk, het lijkt iets specifiek voor de noordelijke kust.” Gevreesd wordt dus dat in de streek dezelfde dierenbeulen aan het werk zijn. Het is echter een groot vraagteken wie.

Het team van Sea Shepherd zegt wel een vermoeden te hebben. Zij verdenken een plaatselijke groep vissers die samen een anti-zeehondencollectief hebben opgezet, omdat de zeehonden de plaatselijke visbestanden zouden uitputten. “Of het collectief nu direct of indirect verantwoordelijk is voor deze stroperij, het is in ieder geval zeker dat het verantwoordelijk is voor een klimaat van haat en woede tegenover deze dieren”, verklaarde Essemlali op radio Europe 1. De voorzitter van het collectief ontkent met klem de beschuldigingen. “Wat een nonsens”, reageert Fabrice Gosseling. “Ik vind het heel moeilijk te geloven dat dit het werk van vissers is. Ons proberen te betichten van het vermoorden van zeehonden is volslagen idioot. Die beloning van 10.000 euro kan beter naar de migranten in Calais gaan. Zij hebben dat geld meer nodig dan de zeehonden.”