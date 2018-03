Noten, wit brood, avocado

en 12 andere dingen die je hond NIET mag eten!

22 maart 2018

Hoewel veel honden zowat àlles eten wat ze op hun pad tegenkomen en elke dag wel een poging ondernemen om iets uit je bord te vissen, kan je trouwe vriend maar beter enkele voedingsmiddelen mijden. Wij gingen op consultatie bij de dierenarts en verzamelden 15 dingen die je hond beter niet in zijn voederbakje krijgt.

1. Chocolade

Alert! Je neemt je viervoeter beter niet mee op paaseierenjacht want hoewel de meeste honden dol zijn op chocolade, kan het eten ervan leiden tot ongewenste effecten zoals braken, spiertrillingen, hartritmestoornissen, epileptische aanvallen en – bij grote hoeveelheden - zelfs overlijden.

2. Noten

Noten hebben een hoog vetgehalte, wat vaak voor maagproblemen bij honden zorgt. Bovendien zijn er ook een heleboel giftige noten. Onderzoek wijst uit dat je hond best ver wegblijft van macadamia noten, pecan noten, amandelen en walnoten.

3. Rauwe eieren

Rauwe eieren kunnen bepaalde bacteriën - zoals salmonella – bevatten, die je hond ernstig ziek kunnen maken. Bovendien bevatten rauwe eieren ook een enzym dat voor huid -en vachtproblemen zorgt.

4. Avocado

Hoe hip je hond ook is – en ja, we kijken naar jou mops - geef hem vooral géén avocado. De stof persine, die rijkelijk aanwezig is in de vrucht, is giftig voor een heleboel dieren en veroorzaakt onderhuidse vochtophopingen en hartfalen, met kans op dodelijke afloop.

5. Kauwgom

Het is vooral de suikervervanger die in de meeste kauwgom zit, die tot ernstige leverproblemen kan leiden.

6. Rauwe aardappelen

Rauwe aardappelen bevatten solanine. Het eten van voeding met solanine kan een maagdarmontsteking, apathie en zelfs coma tot gevolg hebben.

7. Spruitjes

Er zijn veel redenen om spruitjes van het menu te halen. Je kinderen zullen je dankbaar zijn, je reukorgaan ook én je hond zal alvast minder kans hebben op gasvorming in het darmkanaal, met braken en misselijkheid als gevolg.

8. Druiven & rozijnen

Druiven en rozijnen kunnen - zelfs in heel kleine hoeveelheden - voor nierfalen zorgen bij zowel honden als katten.

9. Perziken en pruimen

Niet omwille van de vrucht, wel omdat de pitten vast kunnen raken in de keel of de maag van je trouwe huisdier.

10. Wit brood

Wit brood bevat een overvloed aan oliën en suikers, ongezonde hoeveelheden die onder meer een alvleesklierontsteking teweeg kunnen brengen.

11. Maïskolven

Maïs is niet giftig voor je hond, maar, er zijn wel verhalen bekend van stukjes kolf die in het darmkanaal komen vast te zitten. Bovendien is ongemalen maïs voor honden niet zo makkelijk verteerbaar.

12. Kip-of kalkoenbotjes

De hond en zijn bot, het lijkt een perfecte match. Maar, als de botjes zo klein zijn zoals die van gevogelte, dan is het allesbehalve veilig. Ten eerste kan je hond zich er makkelijk in verslikken en ten tweede hebben de botjes scherpe kanten, waardoor ze de maag- of darmwand van je hond kunnen beschadigen of vast komen te zitten.

13. Zuivel

Wist je dat de meeste honden lactose-intolerant zijn? Je zal het in ieder geval snel merken (en vervolgens nooit meer geven), want diarree is het onprettige resultaat.

14. Rauwe vis

Geen sushi voor Fifi. Rauwe vis kan namelijk neurologische klachten teweeg brengen bij honden en ze kunnen er zelfs van in coma raken.

15. Ajuin

De ‘ui’ - en we spreken dan wel van een grote hoeveelheid - zorg voor een afbraak van rode bloedcellen, met bloedarmoede tot gevolg. Knoflook, bieslook en prei hebben overigens hetzelfde effect.

