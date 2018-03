Noorwegen verhoogt quota om walvisvangst te stimuleren HR

06 maart 2018

15u12

Bron: Belga 0 Dieren Noorwegen heeft zijn walvisquota verhoogd met 28 procent, naar 1.278, in een poging de walvisvangst een boost te geven.

Al verschillende jaren hebben de walvisjagers het moeilijk om de door Oslo vastgelegde quota's te behalen, en het aantal boten dat zich met walvisjacht bezighoudt blijft dalen. "Ik hoop dat de quota's en de samenvoeging van de visgebieden een goed startpunt zullen zijn voor een goed jachtseizoen voor de walvissector", zei minister van Visserij, Per Sandberg, in een verklaring. Noorwegen is samen met IJsland het enige land ter wereld dat walvisvangst toestaat. Japan jaagt ook op de zoogdieren, maar doet dat officieel voor wetenschappelijke doeleinden, hoewel veel van het vlees vervolgens op de markt wordt verkocht.

Moratorium

Noorwegen voelt zich niet gebonden door het internationaal moratorium uit 1986, dat het formeel heeft afgewezen. Sinds 1993 jaagt het Scandinavische land opnieuw op dwergvinvissen, omdat er volgens Oslo met meer dan 100.000 exemplaren van deze baleinwalvissen meer dan voldoende zijn.

Maar de walvisjacht heeft fors ingeboet aan populariteit. Terwijl er in 1950 nog 350 Noorse walvisboten actief waren, waren er dat in 2017 nog maar 11. Het aantal gedode walvissen daalde van 660 in 2015 naar 432 vorig jaar, toen het quota eigenlijk 999 was. Professionele walvisjagers zeggen dat ze de quota's niet halen door het gebrek aan walvisvleesverwerkende fabrieken en de hoge brandstofprijzen. Ook zoeken walvissen nu koudere wateren op, die door de klimaatopwarming steeds verder weg liggen.