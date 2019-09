Noorwegen in de ban van dodelijke hondenziekte LVE

22u10 0 Dieren Noorwegen is in de ban van een vooralsnog mysterieuze hondenziekte waaraan al tientallen viervoeters zouden zijn overleden. Alle honden hadden, voordat ze ziek werden en stierven, dezelfde symptomen: veel braken en bloederige diarree. Dierenartsen luiden de noodklok omdat lijkschouwingen weliswaar duiden op een ernstige darmziekte, maar de oorzaak daarvan is nog onbekend.

Hondenbezitters houden hun hart vast omdat bestaande medicatie tegen spijsverteringsproblemen bij honden niet helpt. De Noorse overheid heeft inmiddels alle activiteiten met honden in het land laten annuleren. Het gaat bijvoorbeeld om hondenshows of drijfjachten met honden. Aan baasjes wordt voorlopig aangeraden, totdat er meer duidelijkheid is, om hun huisdieren aan de leiband uit te laten en uit de buurt van soortgenoten te houden.