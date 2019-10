Noorse amazone krijgt doodsbedreigingen omdat ze paard opat nadat het afgemaakt moest worden KVDS

10 oktober 2019

22u24 14 Dieren Een Noorse amazone die op Facebook vertelde hoe ze het vlees van haar paard klaarmaakte en opat nadat het gewonde dier afgemaakt moest worden, heeft de wind van voren gekregen. Pia Olden (18) verwijderde uiteindelijk de post omdat ze zelfs met de dood werd bedreigd.

De tiener uit Olden – die een opleiding volgt tot kok – was zich van geen kwaad bewust toen ze vrijdag haar relaas deed. Die avond stond er een etentje gepland op de familieboerderij in Lysøysund bij Trondheim en ze maakte een bijzondere maaltijd klaar. Op het menu: haar paard Drifting Speed, dat ze in de zomer van 2018 had moeten laten afmaken. Met mango en chili.

Diepvries

Pia vertelde hoe ze het vlees eindelijk uit de diepvries had kunnen halen en vervolgens braadde en serveerde. “Het was een beetje vreemd om mijn eigen paard op te eten, maar mijn kokshart zei dat ik het moest doen”, schreef ze bij enkele foto’s. Een daarvan toonde Drifting Speed toen ze nog leefde, de andere het saignant gebakken paardenvlees in een ovenschaal.





“Ik heb altijd gezegd dat als ik dan toch eens paardenvlees zou eten, dat het dan van mijn eigen paard moest zijn”, ging ze verder. “Toen Drifting Speed gestorven was, heb ik haar vlees dan ook meegenomen naar huis. Ik was in het slachthuis bij haar tot op het einde. Ik weet dat ze een goed leven heeft gehad. Vrij van medicijnen. Haar vlees werd niet geconsumeerd met een slecht geweten.”

“Begrijp me niet verkeerd”, besloot ze. “Ik hield van mijn paard, ook al heb ik het nu net klaargemaakt.”

De tiener was echter niet voorbereid op de golf van afschuw die haar verhaal en haar foto’s opriepen. “O mijn God, ik heb hier geen woorden voor. Dit is vreselijk. Je eet toch ook niet je beste vriend op?”, was een van de geschokte commentaren. En het werd nog erger.

Sterven

“Enkele mensen schreven dat ik het verdiende om te sterven, net als mijn paard”, vertelt het meisje diep onder de inruk aan de Noorse nieuwssite Dagbladet, nadat ze de post verwijderde. “Iemand vond ook dat ik een verbod moest krijgen om nog dieren te houden. De ergste reacties kwamen van meisjes die ook zelf paarden hadden. Voor hen is het eten van paardenvlees alsof je een familielid verorbert. Een taboe.”

Zelf ziet ze het helemaal anders. Omdat ze opgegroeid is op een boerderij, denkt ze dat ze een heel andere relatie heeft tot het vlees dat ze eet. “Dit was voor mij een manier om mijn paard te eren”, klinkt het. “Is het dan beter om haar te begraven en de wormen haar te laten opeten? Paardenvlees is een delicatesse. Drifting Speed was gewond en moest sowieso afgemaakt worden. Ik vond het oké om haar vlees klaar te maken. Het was van het beste vlees dat we ooit gegeten hebben.”