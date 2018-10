Noodplan geactiveerd na geval van gekkekoeienziekte in Schotland HR

18 oktober 2018

13u30

Bron: Belga 0 Dieren Op een boerderij in het Schotse Aberdeenshire is een geval van gekkekoeienziekte (BSE) vastgesteld. De Schotse minister van Landbouw Fergus Ewing laat weten dat een noodplan geactiveerd is. Rond het getroffen bedrijf is een veiligheidszone ingesteld.

Boviene spongiforme encefalopathie (BSE) is een overdraagbare aandoening bij runderen die de hersenen treft en steeds tot de dood van het dier leidt. Men veronderstelt dat BSE kan leiden tot de ziekte van Creutzfeldt-Jakob bij de mens.

De BSE-epidemie begon in 1986 in het Verenigd Koninkrijk. In België werd de ziekte in 1997 voor het eerst vastgesteld. De jaren nadien werden er in totaal 133 gevallen van BSE vastgesteld in België, de laatste in 2006.

België heeft officieel het statuut van "land met verwaarloosbaar risico" gekregen voor wat betreft BSE, of de "gekkekoeienziekte".