Nog zwanger en alweer in verwachting van een tweede jong: de moeraswallaby is haar hele leven zwanger

04 maart 2020

11u27

Een nieuwe studie toont aan dat de moeraswallaby die baarmoeders zelfs gelijktijdig gebruikt waardoor het vrouwtje alweer zwanger is nog voordat haar jong het levenslicht ziet.

Buideldieren waaronder de wallaby – de kleinste onder de kangoeroe's – hebben een apart voortplantingssysteem. Vooral de vrouwtjes dan: die bezitten twee baarmoeders én een buidel weliswaar. Daarbij spendeert het jong bijzonder weinig tijd in die baarmoeder, amper dertig dagen. Vervolgens kruipt het onderontwikkelde jong onmiddellijk in de buidel waar ook de tepel zit. Daar groeit het zo'n zes maanden verder.

Buideldieren waaronder de wallaby – de kleinste onder de kangoeroe’s – hebben een apart voortplantingssysteem. Vooral de vrouwtjes dan: die bezitten twee baarmoeders én een buidel weliswaar. Daarbij spendeert het jong bijzonder weinig tijd in die baarmoeder, amper dertig dagen. Vervolgens kruipt het onderontwikkelde jong onmiddellijk in de buidel waar ook de tepel zit. Daar groeit het zo’n zes maanden verder.



En al was het voortplantingssysteem al bijzonder, bij de moeraswallaby’s blijkt het in werkelijkheid nog unieker te zijn. Vrouwelijke moeraswallaby’s ovuleren, paren en vormen alweer een nieuwe embryo terwijl ze nog een andere foetus in hun (tweede) baarmoeder dragen. Het nieuwe embryo wordt dan verwekt in de andere uterus.

Superfoetatie

Wanneer een vrouwtjesdier tijdens de zwangerschap opnieuw bevrucht kan worden, noemt men dat een superfoetatie. Behalve de moeraswallaby is enkel van de Europese haas geweten dat die enkele dagen voor de worp, alweer (met succes) gedekt kan worden.

Conflict tussen de jongen

Maar wat als die tweede foetus geboren wordt en ook naar de krappe buidel van het moederdier kruipt? Is daar wel voldoende plaats voor? Zodra het eerstgeboren jong aan de tepel van de moederwallaby begint te zuigen, worden signalen geactiveerd die de ontwikkeling van het tweede embryo even ‘on holt’ zet. De correcte biologische term voor dat fenomeen is een ‘diapauze’. En zo steekt moeder natuur een stokje voor een mogelijke conflict tussen de jongen. Op die manier kan de vrouwelijke moeraswallaby gemakkelijk haar hele leven zwanger zijn.

