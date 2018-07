Nog steeds niet bekomen van België-Japan? Relax dan even met... puppyvoetbal Lore Michiels

Bron: VTM Nieuws 12 Dieren Heb je nog te veel stress na de bloedstollende wedstrijd van de Rode Duivels gisteren? Dan hebben wij de oplossing: puppyvoetbal. Van babydieren kijken, zou je rustiger worden. Je weet dus wat te doen vandaag.

De bloeddruk en de hartslag van voetbalfans neemt opvallend toe als ze naar een wedstrijd kijken. Dat blijkt uit onderzoek van de British Medical Journal. Als het een spannende match is, neemt de kans op een hartaanval toe. Gelukkig is er een Japanse ontspanningstechniek die daar iets aan kan doen: ‘Kawaii’. Om stress tegen te gaan, hoef je alleen maar naar babypuppy’s te kijken.

Een Britse hondenvoerfabrikant heeft dat goed begrepen en zendt vanavond live een wedstrijd uit tussen Engelse bulldogs en maltezers. Want ook in Engeland belooft het een zenuwslopende dag te worden. Straks nemen de Engelsen het in de achtste finales op tegen Colombia.