Nog steeds geen actie: “Toestand van orka’s en witte dolfijnen in ‘walvisgevangenis’ steeds beroerder” Joost Bosman ADN

27 maart 2019

14u47

Bron: AD.nl 0 Dieren Een internationale groep wetenschappers luidt de noodklok over de in gevangenschap levende orka's en beloega's (witte dolfijnen) in het verre oosten van Rusland. Ze roepen de Russische president Poetin op de dieren hun vrijheid terug te geven. De Russische regering had vorige maand gezegd dat de dieren uit de beruchte ‘walvisgevangenis’ moesten worden vrijgelaten, maar heeft nog geen concrete stappen genomen.

De walvissen zitten vast in kleine bassins bij de stad Nachodka. Ze zijn bedoeld voor illegale verkoop aan China: daar moeten ze in onderwatershows en oceaniums optreden. De dieren werden eind vorig jaar al ontdekt, maar zijn ondanks luide kritiek nog altijd niet bevrijd uit de schimmige miljoenenbusiness.

Actie

Wetenschappers uit de Verenigde Staten, Italië, Canada, Groot-Brittannië, Luxemburg, Hong Kong, Nieuw-Zeeland, Argentinië, Australië, Duitsland en Zuid-Afrika trekken nu opnieuw aan de alarmbel.



“De walvissen verkeren in een slechte toestand en die wordt alleen maar beroerder”, schrijven de zoölogen in een brief aan het Russische staatshoofd. “Het is noodzakelijk om in actie te komen.” Het collectief vindt dat er dringend plannen moeten worden gemaakt voor de terugkeer van de orka's en dolfijnen naar hun leefgebied.

Verdwenen

Biologen en dierenartsen hebben foto's van de orka's met tussenpozen van 42 dagen vergeleken. De gezondheid en het welzijn van de walvissen verslechtert duidelijk snel. Op basis van de foto's en eigen onderzoek stellen de experts ook vast dat enkele orka's en beloega's zijn verdwenen. Mogelijk zijn ze dood. Het argument van de handelaren dat ze mogelijk zijn “weggezwommen”, vinden ze ongeloofwaardig. “Daarvoor zijn de dieren te jong en te zwak.”

“Zoals dit incident duidelijk laat zien, ervaren orka’s en beloega-walvissen ernstige stress in gevangenschap en lopen ze een groot risico te sterven. Vangst kan de wilde populatie ook negatief beïnvloeden, met alle gevolgen voor de rijke Russische natuur”, waarschuwen de wetenschappers.

Deze maand protesteerde ook al een internationaal gezelschap van vijftig acteurs, muzikanten, schrijvers en hoogwaardigheidsbekleders uit verschillende landen bij Poetin over de vangst. Die brief werd ondertekend door onder andere koningin Rania Al-Abdullah van Jordanië en actrice Pamela Anderson. Acteur Leonardo DiCaprio deelde op sociale media een petitie waarin werd opgeroepen de dieren vrij te laten. Het Kremlin liet niet veel later weten dat Poetin zich persoonlijk met de zaak bemoeide, maar sindsdien is het opnieuw stil.