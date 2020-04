Nog eens vier tijgers en drie leeuwen in de Bronx Zoo testen positief op coronavirus ADN

23 april 2020

10u28

Bron: CNN, NBC News 0 Dieren Nadat eerder deze maand een eerste tijger positief testte op Covid-19 in de beroemde Bronx Zoo in metropool New York, blijken nu nog eens zeven grote katten besmet.

De Wildlife Conservation Society (WCS), die de dierentuin beheert, meldt dat drie tijgers en drie Afrikaanse leeuwen symptomen begonnen te vertonen op het moment dat de zoo bekendmaakte dat een tijger, 4 jaar oud en Nadia genaamd, positief op het nieuwe virus had getest. De zes grote katten werden ook onderzocht en nu blijkt dat ze eveneens geïnfecteerd zijn. Volgens de zoo waren de dieren aan het hoesten.



Nog een andere tijger, die geen symptomen had, testte ook positief.

Medewerker

Volgens de zoo zijn de dieren besmet geraakt door een geïnfecteerde medewerker die nog geen enkel symptoom vertoonde toen hij voor de dieren zorgde.



De getroffen tijgers en leeuwen zouden momenteel normaal gedrag vertonen. Ze eten ook opnieuw goed en hoesten niet meer zo hevig. De WCS zegt nog dat er intussen preventieve maatregelen zijn getroffen in de vier dierentuinen in haar beheer in de staat New York, om ervoor te zorgen dat geen enkel ander dier blootgesteld wordt aan het gevreesde longvirus.

Katten

De opvallende bekendmaking volgt op de onthulling van het Center for Disease Control and Prevention gisteren, dat liet weten dat twee katten in de staat New York geïnfecteerd blijken met Covid-19. Het betreft de eerste gevallen bij huisdieren op Amerikaanse bodem. Beide poezen hebben slechts milde symptomen en zouden normaal gezien volledig moeten kunnen herstellen.

In ons land raakte eind maart in Wallonië een kat besmet door haar baasje, een alleenstaand geval. Een week nadat de eigenaar symptomen ontwikkelde, kreeg ook het dier symptomen. Het handvol huisdieren wereldwijd dat ziek bleek te zijn, had veelal nauw contact met zieke mensen.

Contact vermijden

De Amerikaanse organisatie voor dierengeneeskunde en de CDC benadrukten eerder al dat het belangrijk is dat mensen die besmet zijn met het coronavirus contact met dieren zoveel mogelijk moeten vermijden. Dat advies wordt nu herhaald na de positieve testen bij de tijgers en leeuwen.

