Nieuwsploeg redt gewonde hond tijdens Dorian

09 september 2019



Een ploeg van CBS 17 ging vrijdag een reportage maken in in Atlantic Beach over Dorian. Toen ze daar waren vonden ze een gewonde hond die helemaal alleen rondliep. Op zijn halsband stond zijn naam en het telefoonnummer van de eigenaars. De journalist belde hen meteen en liet een voicemailbericht achter. Toen er niet meteen reactie was, vertelden ze zelfs op televisie over de hond in de hoop dat zijn baasjes dat zouden zien. Een reactie van de eigenaars bleef uit dus brachten ze de hond naar de brandweer. Uiteindelijk kon hond Max toch herenigd worden met zijn baasjes.