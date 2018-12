Nieuwe tsunami kan einde van Javaanse neushoorn betekenen Redactie

28 december 2018

Bron: AD.nl 0 Dieren Niet alleen de Indonesische inwoners rondom de actieve vulkaan Anak Krakatau worden bedreigd door nieuwe uitbarstingen en een mogelijke tsunami. Ook de laatste Javaanse neushoorns ter wereld leven er. Een tweede tsunami zou in één keer de hele populatie kunnen wegvagen.

Het is momenteel de grootste angst voor het Ujung Kulon National Park: dat nieuwe metershoge golven in één klap de 67 Javaanse neushoorns die er leven de dood injagen. Het zijn de laatste van deze soort neushoorns op aarde en het Wereld Natuur Fonds kwalificeert ze als de zeldzaamste van de vijf bestaande neushoornsoorten. “Er leven nergens anders Javaanse neushoorns, ook niet in gevangenschap. Als we deze populatie verliezen, dan is de soort uitgestorven’’, gaf de wereldnatuurorganisatie eerder al aan.

Het natuurpark ligt in de schaduw van de Anak Krakatau, de vulkaan die zaterdagnacht met een uitbarsting een aardverschuiving en tsunami veroorzaakte. Minstens 426 mensen (nieuwe officiële dodental, red.) kwamen om het leven, waaronder twee medewerkers van het reservaat. Maar de 67 neushoorns bleven ongedeerd. Ze brengen het grootste deel van hun tijd gelukkig door aan de zuidelijke kust van het schiereiland, terwijl de hoge golven van de tsunami kapot sloegen op de noordelijke kust.

Verhuizen

“We begrijpen dat we de Javaanse neushoorns niet alleen maar in Ujung Kulon kunnen laten leven’’, zegt Widodo Sukohadi Ramono, voorzitter van de neushoornstichting in Indonesië tegen de BBC. Het betekent volgens hem dat eerdere plannen om de groep neushoorns te splitsen - en zo het risico van het in één keer wegvagen van de groep te verminderen - opnieuw snel moeten worden bekeken.



Maar het verhuizen van een (kleine) groep Javaanse neushoorns vergt veel voorbereiding. De neushoorns moeten volgens de voorzitter in goede conditie zijn, het goed met elkaar kunnen vinden en in staat zijn zich voort te planten. Ook moeten er op de nieuwe locatie meer dan 200 plantensoorten zijn die als voedsel kunnen dienen, voldoende water, de juiste bodem en het juiste (vochtige) klimaat.

Moeilijk

In 2017 leek een nieuwe, tweede locatie gevonden, maar tot een verhuizing kwam het niet. Uit tien onlangs onderzochte locaties is één geschikte gehaald, het Cikepuh natuurreservaat in het westen van Java. Eén probleem: het Indonesische leger doet er zijn oefeningen. Kunnen de neushoorns leven naast een gebied waarin regelmatig knallen klinken?

“Het is moeilijk de perfecte locatie te vinden. We hebben minstens 5.000 hectaren nodig. We moeten weten of er ziektes heersen en of de lokale bevolking welwillend tegenover de dieren staat”, zegt ook Mamat Rahmat, hoofd van het park, tegen de BBC.

Nu de Anak Krakatau nog steeds actief is, en de autoriteiten ernstig rekening houden met nieuwe aardverschuivingen en tsunami’s, heeft de beheerder van het Ujung Kulon National Park in grote haast de verhuisplannen nieuw leven in te blazen. “We gaan meer stappen zetten in het klaarmaken van een tweede leefruimte voor de neushoorns’’, zegt Mamat. “Als Ujung Kulon op een dag wordt geraakt door een uitbarsting, dan hopen we dat er nog steeds wat Javaanse neushoorns leven op een andere plaats.’’

