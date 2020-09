Nieuwe soort dinosauriër uit China “leefde zowel bovengronds als in holen, zoals konijnen” JOBR

08 september 2020

15u22

Bron: Belga 2 Dieren Paleontologen, wetenschappers die fossielen van dieren en organismen onderzoeken, hebben een nieuwe soort dinosauriër uit de Liaoning-provincie in het noordoosten van China beschreven. De nieuwe soort is de vroegste telg tot nu toe van de ornithopoden, een dinosauriërgroep waartoe ook de Iguanodons van Bernissart behoren. Dat meldt het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen dinsdag.

De paleontologen doopten de nieuwe soort ‘Changmiania liaoningensis’. Ze beschreven hem op basis van twee intacte fossielen van zowat 1,2 meter lang, die heel erg goed bewaard gebleven zijn. De goedbewaarde fossielen doen vermoeden dat de dieren stierven doordat ze bedolven werden, mogelijk door een vulkanische modderstroom. De resten behoren tot de collecties van het Paleontological Museum in Liaoning en komen uit de ‘Lujiatun Beds’, genoemd naar het nabijgelegen dorp. Ze zijn zowat 125 miljoen jaar oud.

Konijnen

“Bepaalde lichaamskenmerken van Changmiania tonen aan dat hij bovengronds leefde, maar holen kon graven, een beetje zoals konijnen”, zegt paleontoloog Pascal Godefroit van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. “Hij had een korte, maar robuuste nek en voorarmen, de bovenkant van de snuit was ‘schopvormig’, en hij had schouderbladen die typisch zijn voor gravers.”

Mogelijk werden de twee exemplaren verrast toen hun hol instortte. “Ze liggen nog in levensechte houding en de fossielen vertonen geen slijtage of vraatsporen”, aldus Godefroit. “Vandaar ook de naam. Changmian betekent ‘eeuwige slaap’ in het Chinees. Mogelijk werden de dieren verrast door een lahar, een modderstroom met vulkanisch materiaal. We weten dat de streek toen vulkanisch was.”



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook:

Zo groot als een bus en tanden als bananen: dit krokodilachtig monster kon dinosauriërs makkelijk de baas

Voor het eerst botkanker ontdekt bij dinosaurus, 77 miljoen jaar nadat hij eraan stierf