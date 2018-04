Euro-Premium Gesponsorde inhoud Nieuwe pup in huis? Zo voelt hij zich in no time thuis! Aangeboden door Euro-Premium

19 april 2018

11u44 1

Op communie-en lentefeesten wordt al eens vaker een aaibaar, kwispelend cadeautje geschonken. Heerlijk, zo’n pup in huis! Maar, een hond is natuurlijk meer dan gewoon een origineel cadeau. Denk goed na vooraleer je een hond in huis haalt. Ben je wel goed voorbereid op het ouderschap? En is jouw huis puppyproof? Hondenwetenschapper Joke Monteny geeft 7 belangrijke tips zodat je nieuwe roomie zich straks snel thuis voelt.

1. Kies een rustig moment uit

Sorry, we moeten meteen party pooper spelen, want een druk feest is geen goed moment om een pup in huis te halen. Je geeft beter een foto van je toekomstige hondje af op het feest, waarna je een rustig moment uitkiest om je nieuwe huisgenoot op te halen, zodat je pup niet meteen overspannen geraakt.

2. Maak je huis puppyproof

Het is belangrijk dat je pup naar hartenlust zijn nieuwe woning kan verkennen, bekijken, besnuffelen, en dat hij zelfs hier en daar zijn tandjes ergens mag inzetten. Zorg dus dat de ruimtes waar hij toegang tot krijgt puppyproof zijn. Wil je liever niet dat je nieuwe schoenen bijtsporen vertonen of staan jullie glazen in een lage open kast? Zet weg waar jij aan gehecht bent en ruim op wat gevaarlijk is voor je nieuwe BFF.

3. Verwen hem met speelgoed

Hard, zacht, piepend, rond, vierkant, in de vorm van een bot, met een geurtje aan,… er bestaat oneindig veel speelgoed voor jonge hondjes en jij mag je volledig laten gaan. Misschien is een geboortelijst voor je puppy het overwegen waard?

4. Gebruik het parfum van zijn mama

Die eerste dagen zijn behoorlijk spannend voor je viervoeter. Als er iets is wat hem rustig maakt en hem veilig doet voelen, dan is het wel de geur van zijn mama en van zijn nestgenootjes. Vraag vooraf aan de fokker om een doekje of een knuffel in het nest te leggen en achteraf mee te geven.

5. Geef hem zijn eigen plekje

Iedereen in jullie gezin verdient zijn eigen, favoriete plekje. En dat geldt ook voor jullie huisdier. Zorg dat zijn stekkie rustig, gezellig en veilig is. Onthoud ook dat je pup de eerste dagen best angstig kan zijn, hij werd immers nog nooit alleen gelaten. Maak zijn ‘nestje’ op in jouw buurt (maar wel weg van de drukte!) en kies voor een mand of een kussen waar hij zijn tanden in mag zetten.

6. Spreek hondentaal

Hij is één grote aaibare pluizenbol en het liefst van al overstelp je hem de hele dag met intense knuffels. Yes, we get it. Maar je pup die begrijpt er helaas niets van. Maak hem liever via hondentaal duidelijk dat je hem graag ziet. Laat hem die eerste dagen met rust, pak hem niet op, knuffel hem niet, maar wees wel aanwezig, praat tegen hem, speel samen met hem en zijn speelgoed én ga regelmatig bij hem op de grond zitten zodat hij zich lekker warm tegen jou aan kan vleien, net zoals hij bij zijn broertjes en zusjes deed.

7. Schenk hem een fijn toilet

Zorg dat je pup een rustig en een veilig plekje krijgt om vrij - of aan een lange lijn - wat rond te snuffelen en zijn gevoeg te doen. Zorg dat zijn ‘toilet’ dichtbij is want lang ophouden is niet meteen zijn specialiteit. Je achtertuin is de eerste dagen de meest geschikte plek. Je gebruikt ook best dezelfde ondergrond als de fokker deed, zoals gras, steentjes of een krant.

Opgelet! Een hondje in huis halen mag geen impulsaankoop zijn én moet altijd het resultaat zijn van een doordachte beslissing. Het is immers een engagement dat je voor jaren aangaat.

Ook met lekker eten maak je je puppy natuurlijk blij (zeker als hij rustig kan dineren wanneer jullie ook aan het eten zijn). Laat hem de eerste dagen eten zoveel hij wil en kies voor hetzelfde voeder dat de fokker hem gaf. Daarna kan je langzaam overschakelen naar de voeding van jouw keuze. Euro Premium staat garant voor volwaardig droogvoer voor elke leeftijd en ras, ontwikkeld in samenwerking met dierenartsen en voedingsdeskundigen. Bekijk het hele assortiment op www.europremium.be.

Meer leuke & handige tips om een geweldige band met je puppy op te bouwen lees je in het boek ‘Welkom Puppy’ van Joke Monteny (Uitgeverij Manteau)

Wie is Joke Monteny? Joke is oprichtster van Hond Inform (een info- en opvoedingscentrum voor honden). Ze doceert ‘Gedragsleer met dieren’ (theorie en praktijk), doet aan wetenschappelijk onderzoek en geeft diverse lezingen.