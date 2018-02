Nieuwe parasitaire wesp boort zichzelf met ‘zaag’ een weg uit het lichaam van haar gastheer ADN

Bron: Biodiversity Data Journal 5 Dieren Wetenschappers hebben een nieuwe soort parasitaire wesp ontdekt. De kleine parasiet heeft op de rug een soort van lichaamszaag. Wetenschappers denken dat die ingezet wordt om zich weer een weg naar buiten te banen uit het lichaam van de gastheer, nadat het volgroeide beest en haar larven hun buikje hebben volgegeten.

Het zijn onderzoekers van de Penn State University en het National History Museum of Londen die de nieuwe wesp ontdekten en specimens uit Costa Rica onderzochten. De wesp, die amper 3 millimeter lang is en opvallende uitsteeksels op haar rug heeft, werd ‘Dendrocerus scutellaris’ gedoopt.

De wetenschappers gaan er op basis van de anatomie van uit dat de parasiet eieren in een gastheer legt – vaak een rups of een insect – en dat de uitgekomen larven van de wesp zich van binnenuit voeden met de gastheer. Als de gastheer leeggegeten is, ontpoppen de larven zich en ‘wrijven’/’snijden’ ze zich een weg naar buiten met de zaagstructuur op hun rug.

Een redelijk brutale levensstijl dus, die Dendrocerus scutellaris. "Maar hoewel hun leven gruwelijk kan klinken, zijn parasitaire wespen ongevaarlijk voor de mens en zelfs handig", leggen de onderzoekers uit. "Afhankelijk van de gastheer die ze parasiteren, kunnen ze voordelig zijn voor de landbouw door het bedwingen van insecten zoals bladluizen die gewassen beschadigen."