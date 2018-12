Nieuwe foto’s van wolvin Naya: bekijk ze hier Greet Henderix

26 december 2018

16u26

Bron: VTM NIEUWS 18 Dieren Er zijn nieuwe beelden opgedoken van wolvin Naya. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek heeft die verzameld. Op de foto’s is enkel Naya te zien, maar bijna altijd volgt wolf August op een afstand.

Wolvin Naya en wolf August kunnen het goed met elkaar vinden. En dus mogen we volgend jaar welpen verwachten, zeggen experts. Daarnaast zijn er ook in Duitsland een vijfhonderdtal welpen geboren, die zich nu gaan verspreiden. “Er gaan zeker nog wolven passeren in Vlaanderen”, zegt Eddy Ulenaers van Agentschap Natuur en Bos aan VTM NIEUWS. “Of ze zich gaan vestigen, dat is een ander verhaal natuurlijk.”

LEES OOK. Vrijwilliger maakt unieke beelden van wolvin Naya: “Ik heb één camera hangen, ik sprong een gat in de lucht”

Deze foto’s werden begin december genomen:

Bekijk hier meer beelden van wolvin Naya: