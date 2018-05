Nieuwe dierenpartij beschuldigt Tom & Co na anonieme klachten: "Cavia's zitten met te veel in hok en worden niet verzorgd" FT

09 mei 2018

15u27

Bron: Belga 1 Dieren De nieuwe dierenpartij DierAnimal beschuldigt Tom & Co ervan dieren te mishandelen. Dat doet het na getuigenissen van enkele oud-werknemers. De keten ontkent en noemt de opmerkingen - die anoniem gebeurden - "oneerlijk".

Een voormalig medewerker van Tom & Co in Namen getuigt hoe hij ongeveer twintig minuten voor opening van de winkel alle kooien moest afgaan om de dode dieren in vuilniszakken te gooien. Een andere getuige klaagt dan weer aan dat de dieren met te veel in hokken zitten - "ik moest soms tien cavia's samen steken" - en zegt ook dat de verzorging te wensen overliet of de kooien niet altijd werden proper gemaakt. "Toen de dieren ziek of gewond waren, moest ik ze terugzetten in de 'reserve' en wachten op de dierenarts, maar die kwam maar om de drie maanden langs. Anders was het te duur."

Tom & Co zelf spreekt van oneerlijke getuigenissen. De keten reageerde op Facebook in het Frans. "Alle vestigingen worden driemaandelijks gemonitord en er komt een dierenarts langs die is goedgekeurd door Bien-Être Animal (de inspectie in Wallonië, red.). En er zijn de vele routine-bezoeken. Al onze faciliteiten voldoen aan de wettelijke normen en onze leveranciers zijn ook verplicht om het wettelijk kader te respecteren in verband met dierenwelzijn", zegt de dierenwinkel nog. Het personeel wordt daarnaast ook getraind.

DierAnimal, die ervoor zorgt dat honderd mensen bereid zijn te getuigen tegen Tom & Co, eist van zijn kant een "totaal verbod op de verkoop van dieren en het sluiten van dierenwinkels".

Dierenrechtenorganisatie GAIA vertelt dan weer aan Belga dat zij "drie of vier klachten" over Tom & Co heeft ontvangen, maar nooit bewijs van misbruik heeft gevonden.