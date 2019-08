Nieuwe beschermde diersoorten: giraf en makohaai PVZ

29 augustus 2019

16u06

Bron: Belga 0 Dieren De giraf en de makohaai zijn voortaan beter beschermd tegen illegale dierenhandel. Dat is beslist op de achttiende internationale CITES-conferentie, die de handel in beschermde diersoorten reglementeert. Zowel WWF als minister van Leefmilieu Marie-Christine Marghem laten weten dat ze tevreden zijn met de resultaten van de conferentie.

De CITES-conferentie vond van 17 tot 28 augustus plaats in Genève. De 170 aanwezige landen bespraken er 57 voorstellen voor de bescherming van bedreigde diersoorten.

Verschillende dieren staan voortaan op de lijst met het hoogste beschermingsniveau. Andere worden voortaan beschouwd als soorten die bedreigd kunnen zijn indien de internationale handel erin niet strikt gecontroleerd wordt. Naast de giraf gaat het bijvoorbeeld om de koningsfazant, een groot aantal reptielen makohaaien en boomspinnen.

Ook de situatie van de olifant kwam op tafel. CITES besliste dat die in de meeste Afrikaanse landen op lijst 1 blijft. Daarnaast werd er ook beslist over quota voor de trofeejacht op de zwarte neushoorn.

Tevreden

Minister Marghem laat donderdag in een reactie weten dat ze tevreden is met de resultaten van de conferentie. "De vooruitgang is op heel wat punten significant, meer bepaald wat betreft de regulering van de handel in giraffen. Maar ook al zijn we op goede weg, toch zullen we nog extra inspanningen moeten doen om de zesde massale uitsterving de komende jaren een halt toe te roepen", laat ze weten in een reactie.

Ook WWF is blij met het resultaat van de conferentie. "Het is van vitaal belang dat de internationale gemeenschap inspanningen blijft richten op het aanpakken van de illegale handel om een hoopvolle toekomst voor kwetsbare soorten veilig te stellen. Zolang 'legale' markten voor bedreigde soorten blijven bestaan en landen er niet in slagen om nationale wetten te handhaven en de vraag naar producten van bedreigde soorten te verminderen ,zal stroperij een lucratieve zaak blijven", zegt Sofie Ruysschaert, beleidsmedewerker WWF-België.