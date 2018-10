Nieuwe ‘aaibare’ krokodillensoort ontdekt in Centraal-Afrika AW

31 oktober 2018

14u07

Bron: National Geographic 1 Dieren In Centraal-Afrika werd een nieuwe krokodillensoort ontdekt, verwant aan een soort die op het randje van uitsterven balanceert. Het grootste verschil tussen de nieuwe soort en andere krokodillen? Deze soort heeft een gladde en ‘aaibare’ huid waar de anderen dikkere schubben en een ruwe huid hebben.

De nieuwe soort draagt voortaan de wetenschappelijke naam ‘Mecistops leptorhynchus’ en behoorde tot zover gewoon tot de familie van de West-Afrikaanse pantserkrokodillen. Maar dat bleek onterecht te zijn.



Het grootste verschil tussen de twee soorten zit in de genen. Ze delen een gemeenschappelijke voorouder, maar die leefde acht miljoen jaar geleden. Sindsdien wisselden de pantserkrokodillen en de aaibare varianten geen genen meer uit.

Pas ontdekt en al met uitsterven bedreigd

Nu wetenschappers de twee soorten opsplitsten, is de pantserkrokodil plots met uitsterven bedreigd. De populatie is immers een pak kleiner geworden. Er leven nog maar 500 exemplaren in het wild, schat Matt Shirley, hoofdauteur van het onderzoek naar de krokodillen.



Maar ook de nieuwe soort is al met uitsterven bedreigd. Dat is voornamelijk te wijten aan habitatverlies en stroperij. Bovendien is het erg moeilijk om de krokodillen op te sporen en ze in kaart te brengen. Vele pantserkrokodillen zijn vrijwel onvindbaar, zegt Matt Shirley die al jarenlang naar de dieren zoekt.