Nieuwe 3D-techniek onthult hoe gemummificeerde dieren aan hun einde kwamen AW

21 augustus 2020

17u14

Dankzij innovatieve 3D-technieken hebben enkele Britse wetenschappers gemummificeerde dieren kunnen bestuderen zonder ook maar iets van de bewarende stoffen te verwijderen. Op die manier konden onderzoekers de volledige levensloop van de dieren bepalen: hoe ze geboren werden, maar ook hoe ze stierven, een van de oudste Egyptische mysteries. Dat schrijven ze in het vaktijdschrift Scientific Reports.

Van leeuwen tot krokodillen en zelfs bijen: de oude Egyptenaren mummificeerden quasi alles. Terwijl sommige huisdieren met hun eigenaars werden begraven, werden miljoenen andere dieren gedood en gemummificeerd als offer aan de goden. En al vormen ze een interessant studieobject, het onderzoek naar de dieren was vaak moeilijk gezien de mummies daarvoor vaak (gedeeltelijk) vernietigd moesten worden. Dankzij een nieuwe techniek kan er nu wel achter de bewarende stoffen gekeken worden.



“Zodra we de mummies scannen, zien we wat in duizenden jaren niemand gezien heeft”, aldus een enthousiaste Richard Johnston, medeonderzoeker en professor aan de Swansea University. “Bovendien is het nuttiger dan het uitpakken van de mummie.” Hijzelf testte de techniek reeds uit bij een kat, een vogel en een slang.

Leven en dood

Dankzij de 3D-beelden kwamen de onderzoekers heel wat meer te weten over het leven en de dood van de gemummificeerde dieren. Zo was het hoofd van de kat losgemaakt van de rest van het lichaam. Bovendien droeg het dier een masker en was het niet ouder dan 18 weken. Doodsoorzaak? Wurging of een gebroken nek. De vogel bleek een torenvalk te zijn, maar daar bleef de doodsoorzaak een mysterie. En de slang, een kleine cobra, werd gemummificeerd met een open bek maar zonder hoektanden. Wellicht werden die verwijderd om letsels bij de balsemers te voorkomen.