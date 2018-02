Niet voor gevoelige kijkers: zo verslindt een python een uit de kluiten gewassen buidelrat Koen Van De Sype

01 februari 2018

07u54

Bron: Storyful 0

Een Australische man heeft maandag vanop de eerste rij gezien hoe een gigantische python een uit de kluiten gewassen buidelrat verorberde. Greg Hosking uit Currumbin aan de Gold Coast maakte een filmpje van het gruwelijke maar tegelijk fascinerende tafereel, dat zich in een boom in zijn tuin ontvouwde. “De slang deed er ongeveer 45 minuten over om de buidelrat helemaal naar binnen te werken”, verklaarde hij achteraf aan nieuwszender ABC.