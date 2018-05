Niet schrikken als je deze tropische 'indringers' tegenkomt tijdens vakantie in Frankrijk: ze veroveren tuin na tuin en biologen staan perplex Karen Van Eyken

23 mei 2018

17u54

Bron: TheLocal.fr, PeerJ, The Independent, Natuurpunt 8 Dieren Het zijn vraatzuchtige creaturen die tot 40 centimeter groot kunnen worden en Frankrijk zit er vol van. Toch besefte tot voor kort haast niemand dat de tropische platwormen aan een ware veroveringstocht van Franse tuinen zijn begonnen. Tot een alerte amateurbioloog aan de alarmbel trok. Mogelijk vormen ze een bedreiging voor de inheemse fauna. Ook in België en Nederland zijn ze al waargenomen.

Ondanks hun grootte zouden deze ongewone wezens compleet onopgemerkt zijn gebleven, ware het niet dat amateurbioloog Pierre Gros in 2013 een kiekje maakte van een 'vreemde' worm.

"Deze foto is per e-mail ettelijke keren doorgestuurd en uiteindelijk kwam het beeld bij mij terecht", vertelt professor Jean-Lou Justine, een zoöloog van het Franse natuurhistorische museum. "Ik keek ernaar en zei: 'Welnu, dit is niet mogelijk - we hebben dit soort dieren niet in Frankrijk'."

Eerst dacht hij nog dat het een grap was, vooral toen weken later de heer Pierre Gros hem foto's stuurde van een tweede en derde exotische exemplaar - die allemaal zouden zijn gevonden in zijn tuin.

Na het verifiëren van de beelden besloot professor Justine om de omvang van de 'invasie' na te gaan. Hij vreesde dat dit nog maar het topje van de ijsberg was. En kreeg gelijk.

Meer dan vijf jaar lang verzamelde hij waarnemingen van meer dan 100 vrijwilligers verspreid over het hele land en enkele Franse overzeese gebieden, waaronder Guadeloupe, Martinique en Frans-Guyana. In een recente studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift PeerJ, presenteren de onderzoekers hun opmerkelijke resultaten.

"Wat we nu weten is dat er zowat overal in Frankrijk invasieve platwormen voorkomen", zegt hij. Almaar meer platwormen doen via het mondiale transport van exotische planten hun intrede in onze contreien. Ze worden als schadelijk beschouwd omdat ze een ernstige impact kunnen hebben op de bodemstructuur en –vruchtbaarheid. En wellicht ook een bedreiging vormen voor de plaatselijke fauna.

In het Verenigd Koninkrijk zijn al 15 soorten ontdekt. In België en Nederland zijn tot nu toe drie exotische landplatwormen gevonden, weet Natuurpunt. Maar voorlopig is hier vooralsnog geen sprake van een invasie.