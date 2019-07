Niet 101, maar wel 19 (!) dalmatiërs: Australische hond breekt record Tom Tates

30 juli 2019

17u27

Bron: AD.nl 0 Dieren Het zijn er niet ruim honderd zoals in de legendarische Disneyfilm ‘101 Dalmatiërs’, maar toch gaat het volgens fokkers van het gevlekte hondenras om een absoluut wereldrecord voor een dalmatiër. Teefje Melody beviel recent in Australië, met hulp van een keizersnede, van maar liefst negentien puppy's: tien mannetjes en negen vrouwtjes. Het vorige recordnest was ook Down under. In de stad Victoria schonk Miley twee jaar geleden het leven aan achttien jonge hondjes.

An Albury dog is in the spotlight after delivering a record-breaking litter of puppies. @AKunowski #9News pic.twitter.com/0OYsDuFaZ8 Nine News Australia(@ 9NewsAUS) link

Melissa O’Brien, het baasje van Melody, vertelt vol trots aan Australische media dat haar hond tijdens de zwangerschap ruim 15 kilo was aangekomen. “Dat duidde al op een groot aantal puppy's. Maar pas bij de geboorte werd duidelijk hoeveel het er in werkelijkheid waren. De dierenarts bleef maar hondjes tevoorschijn halen.”

Volgens O'Brien werd Melody tijdens de bevalling bijgestaan door acht assistenten. “Die hadden het druk met reanimeren, warm wrijven en drogen van de dieren, want ze kwamen in eerste instantie niet allemaal springlevend ter wereld.”



Inmiddels maken alle puppy's, die wit werden geboren maar geleidelijk aan zwarte vlekken krijgen, het goed. De fokster benadrukt dat dit Melody's eerste en laatste nest zal zijn, omdat de zwangerschap een aanslag op haar gezondheid is geweest. Voor dertien pups is inmiddels al een nieuwe eigenaar gevonden.

Een Nederlandse fokker van dalmatiërs, Patrick Beeres, stelt dat negentien puppy's “extreem veel is”. “Het gaat hier om een recordaantal. Normaal is dat een teefje tussen de 8 en 12 nakomelingen krijgt en uitschieters naar boven komen regelmatig voor. Nesten van 14, 15 of 16 zijn geen uitzondering. Maar meer dan dat is echt uniek.”

Hoe het komt dat sommige dalmatiërs meer puppy's krijgen dan anderen? “Dat heeft echt te maken met erfelijke factoren in een stamboom. Er zijn dalmatiërs die gemiddelde nesten werpen, maar ook honden zoals de Australische Melody.”

