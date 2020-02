Neushoorns nieuwste slachtoffer van antibiotica-overconsumptie door de mens kv

11 februari 2020

17u30

Bron: Reuters 8 Dieren De neushoornpopulatie in Afrika staat al enorm onder druk door de stroperij, maar nu komt daar nog een nieuwe bedreiging bij: bacteria. Ook hiervan is de mens de schuldige. Onze overconsumptie van antibiotica ligt immers aan de basis van het probleem.

Uit een studie die werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift EcoHealth blijkt dat de neushoorns in het Keniaanse Ruma National Park, een reservaat op de oevers van het Victoriameer, een alarmerend hoog niveau van antibioticaresistentie ontwikkeld hebben.

De dieren zijn de nieuwste gekende slachtoffers van de wereldwijde overconsumptie van medicijnen. Antibioticaresistentie neemt toe omdat mensen de middelen bijvoorbeeld nemen voor niet-bacteriële ziekten, hun behandeling niet afmaken - wat ertoe leidt dat de bacteriën overleven en sterker worden - en omdat veel boeren te veel antibiotica aan hun vee geven.



Het gebruik en misbruik van antibiotica in Kenia is al decennialang torenhoog: mensen en vee werden de voorbije decennia steeds resistenter, maar nu blijken ook wilde dieren daardoor getroffen te worden. “Er zijn mensen die antibiotica verkopen in busstations”, zegt David M. Onyango van het departement zoölogie van de universiteit van Maseno, die betrokken was bij de studie. “Er is geen fatsoenlijk beleid en regulering voor hun gebruik.”

Het team van wetenschappers onderzocht stoelgangstalen om de antibioticaresistentie te testen bij zestien zwarte neushoorns. Ze bestudeerden hoe resistent E.coli-genen in de stoelgangstalen waren tegen acht types van frequent gebruikte antibiotica en vergeleken de resultaten met menselijke stalen. Uit het onderzoek bleek dat de resistentie van mensen en neushoorns vergelijkbaar was voor vier van de acht stalen, maar dat neushoorns voor twee andere soorten antibiotica resistenter bleken dan mensen. Dat is vooral problematisch omdat neushoorns vatbaar zijn voor rundertuberculose. Antibioticaresistentie kan de behandeling bemoeilijken.

Het is onduidelijk hoe de neushoorns precies worden blootgesteld aan de sterkere bacteriën. Mogelijk is dat omdat ze water drinken uit de Lambwe-rivier, die door Ruma National Park stroomt en afvalwater afvoert dat antibioticaresistente bacteriën bevat. Of het kan het gevolg zijn van het contact met de boswachters die hen beschermen tegen stropers.

De diersoort is momenteel al erg bedreigd door de stroperij. Momenteel zijn er volgens de International Rhino Foundation nog slechts zo’n 29.000 neushoorns in leven. Ongeveer vijf procent daarvan woont in Kenia.

