Neushoorn Jacob (28) stierf "door honger en uitputting" in Franse dierentuin

11 februari 2020

15u33

Bron: Le Parisien, 7sur7 14 Dieren De zwarte neushoorn Jacob stierf op 31 december in de dierentuin van Pont-Scorff in het Franse Morbihan. Hij werd 28 jaar oud. De NGO Rewild, die recent de Bretonse dierentuin overnam, liet een autopsie uitvoeren. Die wees uit dat Jacob stierf “van honger en uitputting als gevolg van zijn leven in gevangenschap”.

De dierentuin van Pont-Scorff werd enkele weken geleden gekocht door de NGO Rewild, een organisatie die zich inzet voor natuurbehoud. Rewild slaagde erin om 600.000 euro in te zamelen voor de aankoop van de zoo, met als doel alle 560 dieren die er leven vrij te laten in de natuur, of op zijn minst over te brengen naar natuurreservaten. Al snel werd duidelijk dat de toestand van heel wat dieren uit de zoo alarmerend was. Jacob, een zwarte neushoorn, stierf twee weken na de overname. De organisatie liet een autopsie uitvoeren en maakt nu de resultaten daarvan bekend.

“Ernstig ondervoed”

Door zijn eenzijdig en onaangepaste dieet had Jacob last van ernstige mondzweren, waardoor hij niet goed kon eten en ernstig ondervoed raakte. Zijn lichaam was serieus verzwakt, hij kampte met gewichtsverlies, vermoeidheid en spieratrofie. “Jacob kreeg zijn hele leven voedsel dat ongeschikt was voor zijn behoeften, zijn slechte gezondheid was een rechtstreeks resultaat van zijn leefomstandigheden in gevangenschap”, schrijft Rewild in een mededeling op Facebook. De organisatie wijst erop dat neushoorns gewoon zijn aan het warme Afrikaanse klimaat, en in het wild makkelijk 25 kilometer per dag afleggen. “De opsluiting heeft gezorgd voor kou, stress en pijn", klinkt het. En Jacob is niet alleen, zegt de organisatie: “Van de 173 zwarte neushoorns die sinds 2000 in gevangenschap werden gehouden, stierven er 97 voor de leeftijd van 20 jaar.” In het wild worden de dieren gemiddeld 35 tot 45 jaar oud.