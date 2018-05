Net zoals mensen: olifanten doen aan yoga tegen artritis Rob Van herck

Bron: VTM NIEUWS 0 Dieren In dit olifantenrusthuis in de VS doen de olifanten aan yoga, om de gevolgen van artritis tegen te gaan. Sophie en Zina, respectievelijk 49 en 57 jaar oud oefenen dagelijks met hun verzorgers.

"Heel veel dieren hebben last van dezelfde ouderdomskwaaltjes als mensen", zegt een van de verzorgers. In het tehuis zitten drie Aziatische olifanten, twee onder hen lijden aan artritis, of ontstoken gewrichten.

Daarom krijgen ze dagelijks medicijnen en doen ze aan lichaamsoefeningen, waaronder ook yoga.