Net zoals de mens: Bonobo speelt vliegertje met haar baby

01 februari 2018

12u14

Samen met de chimpansee is de bonobo het meest verwant met de mens - genetisch gezien verschillen we maar 1,3 procent. En dat kan je vaak ook zien, want de diersoort vertoont gelijkaardig gedrag. Kijk maar naar deze moeder, die in de Cincinnati Zoo vliegertje speelt met haar baby. Herkenbaar, nietwaar?