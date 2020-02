Net uit 'De Leeuwenkoning': baviaan gespot met leeuwenwelpje in Zuid-Afrikaans nationaal park YV

05 februari 2020

11u06

Bron: AP 1 Dieren Het lijken wel beelden uit de nieuwe realistische versie van de Disney film de leeuwenkoning, maar safarigids, Kurt Schultz, zag het met zijn eigen ogen. Een mannelijke baviaan ontfermde zich afgelopen zaterdag over een vermoedelijk gestolen leeuwenwelpje in het Zuid-Afrikaanse Kruger Nationaal Park.

“De baviaan zorgde voor het welpje alsof het een baby baviaan was”, legt Schultz uit in een mail aan het persbureau The Associated Press. Tijdens de twintig jaar dat hij in het park werkte, zag hij nog nooit zoiets. Hij merkte de grote groep bavianen op in een steenachtig gebied waar leeuwen en luipaarden hun jongen verstoppen als ze gaan jagen. Vermoedelijk vonden de dieren zo per ongeluk het welpje.

Het tafereel doet spontaan denken aan de iconische openingsscène uit De Leeuwenkoning. In de film stelt baviaan Rafiki het pasgeboren welpje Simba voor aan de andere dieren.

Niet onschuldig

Maar volgens Schultz is het allemaal niet zo veilig als je zou denken. “Bavianen zijn heel sterke dieren, in al hun enthousiasme over het welpje hebben ze het misschien verwond.” Verder deelt hij mee dat het een warme ochtend was en dat het welpje uitgedroogd leek.

“Er is weinig kans dat het arme welpje het zal overleven. De groep bavianen was groot en de leeuw zal het jong niet meer terugkrijgen”, zegt Schultz. “De natuur is soms wreed en welpjes overleven soms heel moeilijk. Wanneer het welpje opgroeit, wordt het een gevaar voor de groep bavianen. Ik heb zelf al gezien dat bavianen gruwelijk jongen van luipaarden doden.”