Net nu Week van het Konijn start: "Omstandigheden waarin de dieren worden gekweekt zijn choquerend"



mvdb

28 januari 2020

14u38

Bron: Belga 2 Dieren Daags voor het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de ‘Week van het Konijn’ aftrapt, voeren een aantal dierenrechtenorganisaties net een ontradingscampagne. Ze klagen de omstandigheden aan waarin de dieren gekweekt worden. "Die zijn ronduit choquerend", klinkt het.

Met de Week van het Konijn wil het VLAM konijnenvlees extra onder de aandacht brengen, want de consumptie ervan boert achteruit in Vlaanderen. De campagne start morgen en loopt tot 5 februari. In samenwerking met supermarkten en slagers prijst men de troeven van konijn aan. Een reeks recepten moeten inspiratie bieden.

Maar de campagne krijgt meteen tegenwind van een aantal dierenrechtenorganisaties zoals Animal Rights, Be Vegan, Bite Back, EVA, GAIA, Hopster en Veganov. Zij roepen onder de hashtag #teamkonijn de Vlaming net op om géén konijn te eten.

Maximum 10 weken in leven

"Of je nu graag konijnen ziet of niet, de omstandigheden waarin konijnen gekweekt worden voor vlees zijn choquerend. In kooisystemen hebben de dieren elk amper 600cm² ter beschikking, ofwel één A4 pagina", klagen de organisaties aan. "In parksystemen hebben ze iets meer plaats (800cm²), maar in beide gevallen is de vroegtijdige sterfte erg groot, mede omdat konijnen zeer stressgevoelige dieren zijn. Zo duurt hun leven maximum tien weken - terwijl ze in normale omstandigheden tot tien jaar oud kunnen worden."

Animal Rights brengt vandaag zelfs nieuwe undercoverbeelden uit, die het dierenleed moeten bevestigen. In kwekerijen in ons land zitten in totaal zo'n 700.000 konijnen opgesloten. "Zij zien geen daglicht, kunnen niet graven, leven boven hun eigen uitwerpselen en zijn blootgesteld aan constant lawaai van ventilatie, muziek en rammelende kooien. Dit voldoet op geen enkele manier aan de natuurlijke behoefte van deze dieren", klinkt het. De organisatie hekelt ook de "misleidende terminologie" van "parkhuisvesting”.

Omdat zelfs strengere wetgeving - vanaf eind januari 2024 zijn enkel nog parkkooien toegestaan - geen soelaas biedt voor de dieren, willen de dierenrechtenorganisaties deze kweek gewoon afgeschaft zien. "De enige manier om dierenleed in de konijnensector een halt toe te roepen, is ervoor kiezen om geen konijnenvlees meer te eten."