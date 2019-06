Net gered van uitsterving en alweer met uitsterven bedreigd: schimmelinfectie kan kakapo de kop kosten AW

Nog maar een tweetal maanden geleden werd het heugelijke nieuws de wereld ingestuurd dat de kakapo, de dikste papegaai ter wereld, er een succesvol broedseizoen had opzitten. Zo zou het nationaal symbool van Nieuw-Zeeland van uitsterven gered zijn. Maar nu waarschuwen experts alweer voor een nieuwe bedreiging: een schimmelinfectie.

Die schimmelinfectie zou alvast een gevaar vormen voor één vijfde van alle kakapo’s in de Nieuw-Zeelandse bossen. Een op vijf, of ongeveer 30 van de 144 volwassen papegaaien, zou evengoed het einde van de kakapo kunnen betekenen.



Voorlopig stierven er al zeven kakapo’s aan de gevolgen van de schimmelinfectie. Het laatste slachtoffer was een kuiken van 100 dagen oud. Verder werden er al 29 zieke vogels naar een dierenhospitaal gebracht voor een diagnose en behandeling.



Behalve 147 volwassen vogels – dat zijn er nu nog maar 138 - zijn er immers ook nog 76 kleine kakapootjes. Althans, zoveel werden er in 2018 geboren. Vermoedelijk hebben ongeveer 60 kuikens de eerste maanden overleefd: een record.



Niet-vliegende vogel

De kakapo leefde ooit in groten getale in Nieuw-Zeeland. Het is een unieke vogel die tot wel 3,5 kilogram kan wegen, 50 tot 63 centimeter lang is, en niet kan vliegen. En dat is precies waarom de vogel bedreigd is. Oorspronkelijk had de kakapo weinig vijanden in Nieuw-Zeeland. Maar nadat de mens enkele roofdieren waaronder marters en wilde katten, introduceerde, kwam het voortbestaan de (pech)vogel in gevaar.



Daarbij legt een kakapo-vrouwtje maximaal vier eitjes per jaar, en de vogels hebben slechts één keer om de twee jaar geslachtsgemeenschap. Daar is een logische verklaring voor: de vogel kan wel zo’n 90 jaar oud worden en zonder natuurlijke vijanden zouden teveel eitjes vroeger een epidemie betekend hebben. Konijnengewijs.

