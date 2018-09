Net als mensen: octopussen willen knuffelen na inname van ecstasy kv

20 september 2018

20u30

Bron: The Guardian, John Hopkins University 0 Dieren Een op het eerste gezicht bizar experiment in de VS toont aan dat octopussen, die van nature asociaal zijn, na inname van MDMA, ook gekend als ecstasy, plots veel vriendelijker en lichamelijker worden. Volgens de onderzoekers bewijst dit dat er een link bestaat tussen het sociale gedrag van mensen en een diersoort waarvan we ons meer dan 500 miljoen jaar geleden evolutionair afsplitsten.

“MDMA is een geweldig middel om te onderzoeken of een octopus sociaal kan worden”, zegt Gül Dölen, neurowetenschapper en assistent-professor aan de John Hopkins University School of Medicine.

Octopussen zijn enorm intelligent. Ze kunnen leren om hun weg te vinden in doolhoven en om potten met voedsel te openen. Maar de dieren zijn van nature ook erg asociaal en erg agressief tegenover elkaar. Soms gaat het zelfs zo ver dat ze hun soortgenoten gewoon opeten. “Zelfs tijdens de paring zal het mannetje gewoon zijn sperma achterlaten en zo snel mogelijk vertrekken, want als hij blijft rondhangen, zal [het vrouwtje] hem aanvallen”, aldus Dölen. Maar onder invloed van MDMA reageren de dieren plots heel anders op hun soortgenoten.

Experiment

De studie, die werd gepubliceerd in het vakblad Current Biology, bestudeert het gedrag van octopussen in een tank met drie met elkaar verbonden ruimtes: een lege, een met een plastic speelgoedfiguurtje en een derde met een octopus in een kooi.

Voor het experiment kozen Dölen en professor Eric Edsinger, Ph.D., onderzoeksmedewerker aan het Marine Biological Laboratory in Woods Hole, Massachusetts, voor de Californische tweevlekoctopus (octopus bimaculoides). Ze plaatsten vier exemplaren in een beker met verdunde MDMA, die de dieren opnamen via hun kieuwen. Terwijl ze onder invloed van de drug waren, spendeerden alle vier octopussen veel meer tijd in de ruimte met de opgesloten octopus dan wanneer ze nuchter waren.

Ze waren in feite de kooi aan het knuffelen en toonden lichaamsdelen die ze normaal gezien niet aan een andere octopus zouden laten zien. Gül Dölen, neurowetenschapper

Knuffelen

De manier waarop ze met de andere octopus omgingen, was ook opvallend anders. Zonder de MDMA benaderden ze de kooi voorzichtig met slechts één uitgestrekt tentakel. Dankzij de drug werden ze echter heel ontspannen en vriendelijk. “Ze waren in feite [de kooi] aan het knuffelen en toonden lichaamsdelen die ze normaal gezien niet aan een andere octopus zouden laten zien”, aldus Dölen.

Daarnaast vertoonde ze ook ander gedrag dat gelijkenissen leek te vertonen met de euforie van mensen onder invloed van ecstasy. “Sommigen waren erg speels, deden aan wateracrobatie of betastten de luchtsteen (die zuurstof in het aquarium blaast, red.)”, vertelt de neurowetenschapper. “Anderen strekten alle acht armen uit en dreven gewoon rond, wat de onderzoekers omschreven als ‘waterballet’.”

Serotonine

MDMA stimuleert de afgifte van serotonine in de hersenen. Volgens de onderzoekers toont de studie aan dat serotonine al sinds heel vroeg in de evolutie een trigger voor sociaal gedrag is. “Wat onze studie suggereert is dat bepaalde chemische stoffen in de hersenen, neurotransmitters die signalen versturen tussen neuronen en die nodig zijn voor deze sociale gedragingen, evolutionair bewaard bleven.”

De bevindingen zijn erg verrassend omdat de hersenen van een octopus erg verschillen van de onze: het centrale deel van hun hersenen zit rondom hun keel en de meerderheid van hun neuronen, die semi-onafhankelijk lijken te werken, zitten verdeeld over hun tentakels. “De hersenen van octopussen hebben meer gemeen met slakken dan met mensen, maar onze studie toont aan dat ze sommige gedragingen kunnen vertonen die wij [ook hebben]”, zegt Dölen.

Mensen vragen: ‘heb je ook foto’s met octopussen die gloeistaven vasthouden”, maar dat negeer ik want dat was niet echt wat we onderzochten. Gül Dölen, neurowetenschapper

Proefdieren voor psychiatrische geneesmiddelen

Volgens de onderzoekers kunnen deze bevindingen helpen bij de studie van de impact van psychiatrische geneesmiddelen op een hele reeks dieren die heel verre verwanten zijn van de mens.

De studie van psychedelica en andere recreatieve drugs wordt niet langer beschouwd als een “riskant” onderwerp, voegt Dölen eraan toe. “Ernstige wetenschappers springen mee op de kar en zeggen dat ze hier veel van kunnen leren”, vertelt ze. “Ik hoop dat dit een van de studies is die ons in die richting duwt en dat het niet een van die rare dingen wordt waar alleen fuivers iets van weten.”

“Mensen vragen: ‘heb je ook foto’s met octopussen die gloeistaven vasthouden”, maar dat negeer ik want dat was niet echt wat we onderzochten”, aldus Dölen, verwijzend naar het cliché van feestbeesten die onder invloed van ecstasy met glowsticks in de hand dansen.

Misschien iets voor een verdere fase van het onderzoek.