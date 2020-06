Neergeschoten waterbuffel spietst jager vlak voor zijn dood aan zijn hoorn Annabel van Gestel

27 juni 2020

20u07

Bron: AD.nl 1 Dieren Een Australische jager is vorig weekend aangevallen door een waterbuffel die hij dacht te hebben doodgeschoten. Met zijn laatste wanhoopsdaad veroorzaakte het dier een wond “zo groot als een colablikje” in het been van de man.

De 35-jarige Chris Mcsherry plaatste zijn verhaal donderdag op Facebook met daarbij gruwelijke foto's van zijn verwondingen. “Tijdens het jagen afgelopen zaterdagochtend schoot ik een paar pijlen in een mooie buffel. Nadat een vriend nog een paar extra pijlen in het dier had geschoten om hem uit zijn lijden te verlossen, viel hij me aan”, schreef de Australiër.



Tegen een lokale krant vertelde Mcsherry over het moment dat de buffel hem aanviel. “Ik kon me nog net omdraaien en een paar stappen zetten, toen hij me van achter aanviel en zijn hoorn in mijn bovenbeen boorde. Hij duwde me op de grond en verwondde me opnieuw met zijn hoorn, tilde me op aan mijn rechterbeen en gooide me drie meter verder op de grond.”



De jager kon ontsnappen door weg te rollen. De 800 kilo wegende buffel overleed niet lang daarna. Mcsherry werd eerst naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht en vervolgens met een helikopter naar het ziekenhuis van Darwin gevlogen. “Ik heb er een paar flinke wonden aan overgehouden. Er zit een wond ter grootte van een colablikje boven mijn knie en een snee van 20 centimeter onder mijn bil.”

Huidtransplantatie

Er staan de dertiger twee operaties en een mogelijke huidtransplantatie te wachten. Mcsherry, vader van vijf kinderen, schreef dat het beest dood is. Zelf is hij vanzelfsprekend blij nog te leven: “Ik hoop snel weer bij mijn familie en vrienden te zijn.”



De aanval weerhoudt hem er overigens niet van om zijn kruisboog weer op te pakken zodra dat kan. “Bedankt voor de liefde en steun. Ik zal erbovenop komen om weer te kunnen jagen.”