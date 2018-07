Nederlandse televisiebioloog ontdekt per toeval nieuwe slangensoort in Australië kg

19 juli 2018

11u59

Bron: BuzzFeed, ANP, AD 0 Dieren Een nieuwe, extreem zeldzame slangensoort werd ontdekt in de Australische staat Queensland. Het gaat om een kleine gifslang die niet gevaarlijk is voor mensen. Een groep wetenschappers kwam de slang geheel toevallig op het spoor, nadat het gezelschap een exemplaar spotte op een pier in Weipa. Onder hen bevond zich ook de Nederlandse televisiebioloog Freek Vonk.

Vanaf deze week wordt de ‘Vermicella parscauda’ officieel erkend: een kleine "cobra-achtige gifslang" met zwart-witte ringen. Het dier werd vier jaar geleden voor het eerst ontdekt, maar werd pas recent voorgesteld met een publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Zootaxa.

De slang werd voor het eerst opgemerkt door Freek Vonk, die in 2014 in Australië was voor tv-opnames. Samen met collega-wetenschappers arriveerde de bioloog weer aan land na een boottocht. Daar stootte de groep op een exemplaar van de nieuwe slangensoort. “Het dunne slangetje van een halve meter lang lag voor mijn voeten op de grond in een gebied waar dit type slang normaal niet voorkomt. Ik was meteen geïntrigeerd. Ik vermoedde dat we op een nieuwe soort waren gestuit”, aldus Vonk.

Bandy bandy

Uit het onderzoek blijkt dat de slang niet gevaarlijk is voor mensen. Net zoals andere ‘bandy bandy’s’, zoals het type in Australië wordt genoemd, jaagt het beest vooral op een soort van wormslangen.

Daarnaast werd ook duidelijk dat de slang extreem zeldzaam is. Tot dusver werden wereldwijd zes exemplaren gevonden, vertelde één van de onderzoekers aan BuzzFeed. Mogelijk wordt de slangensoort bedreigd door de mijnindustrie in de regio, waardoor de onderzoekers pleiten om de slang tot bedreigde diersoort uit te roepen.