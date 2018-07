Nederlandse provincie laat bijna duizend edelherten afschieten TT

11 juli 2018

21u07

De Nederlandse provincie Flevoland laat zo snel mogelijk 980 edelherten in de Oostvaardersplassen (OVP) afschieten. Ongeveer 180 konikpaarden verhuizen naar een gebied elders in Europa.

Er blijven dan nog 1.100 herten, paarden en koeien in het natuurgebied over, die samen in een kleiner gebied moeten leven, maar wel met meer beschutting rondom. Staatsbosbeheer moet met een plan komen hoe het grootschalige afschot het best kan plaatshebben.

Dat besluit hebben Provinciale Staten van Flevoland woensdagavond na een urenlang debat genomen. GroenLinks en de Partij voor de Dieren waren tegen.

Een meerderheid van de twaalf politieke fracties in de Staten onderschreef grotendeels de nieuwe beheeradviezen van een commissie onder leiding van oud-staatssecretaris Pieter van Geel (CDA). Het advies kwam na een strenge winter waarin duizenden dieren bezweken. Dat mag nooit meer gebeuren, vinden alle Flevolandse politici.