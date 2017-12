Nederlandse politie stopt met inzet roofvogels en ratten

mvdb

17u51

Bron: ANP 0 EPA (archieffoto) Dieren Roofvogels en ratten blijken minder geschikt voor politiewerk dan gedacht, stelt de Nederlandse politie. Daarom stoppen de politiediensten bij de noorderburen met de inzet van de dieren.

Roofvogels zouden ongewenste drones kunnen onderscheppen, was de gedachte en ratten konden helpen bij het opsporen van onder meer illegaal vuurwerk, nepsigaretten en menselijke botresten. De politie zegt vandaag echter dat de technische ontwikkelingen rond de drones zo snel gaan dat de inzet van de vogels niet het gewenste resultaat heeft.

Complexer en lastiger

De speurratten blijken na een proefperiode de afgelopen jaren onvoldoende ingezet te kunnen worden voor de doelen waarvoor ze getraind waren. Vorig jaar kocht de Nederlandse politie zeearend-kuikens en begon ze met het opleiden van eigen vogelgeleiders. Het zelf trainen, houden en inzetten van de dieren bleek in de praktijk complexer en lastiger uitvoerbaar. Ook was het duurder dan gedacht en was er weinig naar vraag naar.

Mogelijk ook omdat de roofvogel een veiligheidsrisico zou kunnen zijn, doordat hij misschien niet doet waarvoor hij getraind is.

De roofvogels waren dit jaar bij het bezoek van Donald Trump aan Brussel en de bijhorende de NAVO-top in Evere, maar hoefden niet in actie te komen. De politie gaat nu op zoek naar alternatieven om ongewenste drones te onderscheppen. Voor de ratten is al een goed onderkomen gevonden. De vogels krijgen ook een geschikte opvangplek.