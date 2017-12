Nederlandse politie bevrijdt 28 verwaarloosde honden uit bestelbus Ruben Koenes

15u34

Bron: AD.nl 650 Politie Noord-Holland Dieren De politie Noord-Holland heeft dinsdag liefst 28 verwaarloosde honden uit een bestelbus bevrijd, waar de viervoeters opgesloten zaten in transportboxen. De 43-jarige eigenares van de bus is aangehouden.

Na meerdere meldingen over verwaarloosde honden in een busje ging de dierenpolitie op zoek naar het voertuig. Dat werd gevonden in Noord-Holland. De dieren werden uit hun benarde situatie bevrijd en zowel de bus als de honden zijn op last van de officier van justitie in beslag genomen. De eigenares van het busje is aangehouden. Er loopt een onderzoek naar de vrouw. Over de identiteit en het eventuele motief van de vrouw kan de politie nog niets zeggen.

De dierenpolitie zorgde voor een tijdelijk onderkomen, waar de honden zijn behandeld door een dierenarts. Inmiddels, twee dagen na de bevrijding, laat een woordvoerster van de politie weten dat het 'redelijk goed' met de honden gaat.

Politie Noord-Holland

