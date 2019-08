Nederlandse politie arresteert 31-jarige man voor in brand steken konijn Bas Klaassen

28 augustus 2019

19u06

Bron: AD.nl 0 Dieren De Nederlandse politie heeft een 31-jarige man uit de stad Apeldoorn (provincie Gelderland) gearresteerd voor het in brand steken van een konijn. Het incident gebeurde vorige week. Het arme dier, Anna genaamd, raakte daarbij zo zwaargewond, dat ze het moesten laten inslapen.

Volgens Politie Apeldoorn kwamen ze de man op het spoor na een goede tip. De arrestatie is mooi, schrijft de politie verder, maar neemt het leed niet weg. Op dit moment zijn de speurders naar eigen zeggen nog aan het onderzoeken wat er precies gebeurd is.



Het in brand steken van het beestje leidde vorige week bij onze noorderburen tot veel verontwaardiging. Ook de politie maakte zich ontzettend kwaad. Die legde in haar berichtgeving bovendien een link met het baasje van het konijn, die daar erg verbolgen over was. De politie bied de vrouw nu en passant excuses voor aan.



“We richtten ons op dat moment op de eigenaar van het dier. Dat bleek achteraf totaal onterecht. We hebben inmiddels de eigenaar persoonlijk excuses aangeboden en ook via deze weg laten we weten dat we het jammer vinden hoe het gelopen is", luidt het.

Pijn

Eigenaar Samyra Konijnenberg gaf eerder al aan dat het haar pijn deed dat de politie haar beschuldigde van het in brand steken van haar eigen konijn. “Ik heb hierover gesproken met de politie. Misschien was het de hectiek van die nacht bij de politie en de boosheid dat ze dat zo op Facebook hebben gezet. De agent heeft zich verontschuldigd. Dat ze Anna in hebben laten slapen is denk ik wel het beste besluit. Anna moet natuurlijk niet lijden”.