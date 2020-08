Nederlandse nertsenhouders moeten begin 2021 de deuren sluiten Peter Winterman

27 augustus 2020

19u59

Bron: AD.nl 0 Dieren Begin volgend jaar valt het doek voor de Nederlandse nertsenhouderij. Het Nederlands kabinet trekt 180 miljoen euro uit om alle nertsenhouders vervroegd uit te kopen. Onder meer de coronacrisis en de tientallen besmette nertsenbedrijven zijn de oorzaak van de vervroegde sluiting.

Nederlands minister van Landbouw Carola Schouten maakt morgen bekend dat het op 21 maart 2021 gedaan is met de nertsenhouderij in Nederland. Op die dag moeten de stallen met nertsenkooien – op zo’n 120 bedrijven – leeg zijn. Dat is drie jaar eerder dan de bedoeling was. De vervroegde beëindiging van de nertsenhouderij is het gevolg van de uitbraak van het coronavirus op veel bedrijven.



Tot nu toe zijn ruim veertig nertsenhouderijen getroffen door corona. De nertsen op die bedrijven zijn allemaal geruimd. Even leek het erop dat het kabinet zou besluiten om alle nertsenbedrijven preventief te ruimen, maar dat gebeurt nu niet: de kans dat het virus van nerts op mens wordt overgedragen, is klein.

Onderzoek

Om te voorkomen dat het coronavirus zich de komende maanden verder verspreidt op nertsenhouderijen scherpt minister Schouten wél de coronamaatregelen op de bedrijven aan. Ook stelt zij een onderzoek in naar de naleving van de coronaregels door de sector.



Roofdieren

Verder trekt het Kabinet 180 miljoen euro uit om de laatste 120 nertsenhouderijen uit te kopen. In 2024 zou er sowieso een einde zijn gekomen aan de nertsenhouderij. Al in 2013 werd besloten dat de sector moest stoppen, vanwege problemen met dierenwelzijn. Nertsen – van nature roofdieren – leven in kleine kooien in de stallen.