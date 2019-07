Nederlandse fotografeert zeldzame zwarte ree: “Echt een geluksmoment” Rachel van Kommer

06 juli 2019

20u54

Bron: AD.nl 100 Dieren De Nederlandse natuurfotografe Yvette van den Berg (52) kon haar ogen niet geloven toen ze vrijdagavond in de bossen van de Lage Vuursche, in de provincie Utrecht, ineens een zwarte ree over het pad zag lopen. Het dier wordt niet vaak gezien in Nederland.

“Ik had een zware werkweek achter de rug en wilde toen ik thuis kwam het liefst op de bank neerploffen, maar ik weet hoe goed de natuur dan juist voor je is dus ik besloot toch met mijn camera op pad te gaan en bij mij om de hoek het bos in te lopen,” vertelt Yvette van den Berg een dag na haar bijzondere ontmoeting aan onze collega’s van AD.nl. “Ik genoot van de rust en alle geluiden, maakte een foto van een bosmuisje en zag daar ineens in de verte een zeldzaam zwart reebokje in het bos.”

Van den Berg maakte zich direct klein door aan de rand van het pad op haar hurken te gaan zitten. “Ik zag het dier eerder dan hij mij zag. Tot mijn verbazing ging het bokje er niet vandoor, maar kwam hij uit nieuwsgierigheid zelfs steeds dichterbij. Ik denk omdat ik niet bewoog dat hij mij eerst niet zag en niet wist dat ik een mens was. Het heeft denk ik wel tien minuten geduurd en aan het einde stond hij nog maar op twintig meter van mij vandaan. Ik heb 100 foto's kunnen maken. Ik kreeg kramp, maar bewoog niet, want dan zou hij misschien wegrennen. Uiteindelijk liep het bokje rustig te struiken in.”

Van den Berg had nog nooit eerder een zwarte ree gezien. “Ze zijn ook echt zeldzaam. Het is al bijzonder om wild van dichtbij te mogen zien, ik fotografeer vaak herten in Nederland, maar dat het dan ook nog een zwarte ree was, is echt een geluksmoment. Ik ben heel blij dat ik toch naar mijn gevoel geluisterd heb, en het bos in ben gegaan.”