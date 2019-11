Nederlandse automobiliste beleeft schrik van haar leven: zwaan vliegt met brute kracht door voorruit Noëlle van den Berg

27 november 2019

11u13

Bron: AD.nl 8 Dieren Een automobiliste beleefde vanmorgen de schrik van haar leven: terwijl de vrouw over de autosnelweg ter hoogte van Roosendaal - een stad in de Nederlandse provincie Noord-Brabant - reed, kwam ze in botsing met een zwaan, die met brute kracht door haar voorruit vloog.

Hoe de zwaan precies met de auto in aanraking is gekomen, is nog onduidelijk. De autoruit van de vrouw is compleet verwoest, waardoor de binnenkant van de auto bezaaid is met glas.

Volgens de aanwezige agent zat in de middenberm nog een andere zwaan. Deze zwaan is gered en naar de dierenarts gebracht. De zwaan die in botsing kwam met de auto, heeft het niet overleefd.