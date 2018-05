Nederlandse actievoerders laten edelherten los op autostrade Janske Mollen

20 mei 2018

13u24

Bron: AD.nl 0 Dieren Actievoerders bij de Oostvaardersplassen in Nederland hebben op 21 plekken hekken doorgeknipt, waardoor vanmorgen minimaal drie edelherten de snelweg A6 op zijn gerend. " Dit is zo gevaarlijk!" aldus woordvoerster Joke Bijl van Staatsbosbeheer. " Je moet er niet aan denken als je een edelhert met 130 km per uur tegen je auto krijgt." De A6 tussen Almere en Lelystad is in beide richtingen afgesloten. De drie herten werden afgeschoten.

Er was gisterenavond tussen 19.00 en 21.00 uur een demonstratie bij de Oostvaarderplassen. "Daar waren collega's van Staatsbosbeheer en de politie bij aanwezig", weet Bijl. Hoewel de demonstratie vreedzaam verliep, zijn op andere plekken dieren bijgevoerd en op 21 plekken rondom de Oostvaardersplassen hekken doorgeknipt. "Het is wel eens vaker gebeurd, maar nog nooit op zulke grote schaal."

Doordat de hekken doorgeknipt zijn, konden de edelherten ontsnappen. "De hindes waren enorm gestrest en vormden een gevaar het verkeer. Het was niet mogelijk om ze te verdoven. Ze moesten daarom meteen afgeschoten worden. Waarschijnlijk waren de vrouwtjes ook nog drachtig."

Aanhoudingen

In het nabijgelegen Kotterbos zijn drie bekeuringen uitgedeeld, zegt Bijl. "Aan drie volwassenen die ook nog een kind van 13 jaar bij zich hadden." Die waren waarschijnlijk aan het bijvoeren toen medewerkers van Staatsbosbeheer ter plekke kwamen. "Ze verstopten zich, waardoor wij voor de veiligheid van hen en onze medewerkers vreesden. Als mensen zich gaan verstoppen in een gebied waar ze helemaal niet mogen komen, kan dat gevaar voor hen en anderen opleveren."

Daarnaast is er op een andere locatie gisterenavond ook nog brand gesticht. "Dat was in hooi, dus brandt heel snel. Dat heeft voor veel rookontwikkeling gezorgd en voor veel verstoring, ook bij de dieren."

Onacceptabel

Staatsbosbeheer vindt het "onacceptabel dat activisten afgelopen nacht opnieuw op verschillende locaties over de hekken van de Oostvaardersplassen zijn geklommen om balen hooi in het natuurgebied te verspreiden", meldt de organisatie. "In de Oostvaardersplassen is inmiddels weer volop eten te vinden voor de grote grazers. Twee onafhankelijke dierenartsen constateerden 9 mei nog dat bijvoeren door Staatsbosbeheer echt niet meer nodig is."

Er is veel kritiek over hoe wordt omgegaan met de grote grazers in het gebied. Afgelopen winter stierven fors meer grazers dan voorgaande jaren, de meeste werden afgeschoten omdat ze te zwak waren om de winter te overleven. Vanwege de onrust besloot de provincie Flevoland de dieren bij te voeren. Ook vinden zeven dier- en natuurorganisaties dat de dieren meer ruimte moeten krijgen.

Vanochtend zijn medewerkers van Staatsbosbeheer begonnen met het repareren van de hekken.

