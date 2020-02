Nederlanders gekant tegen bouw Portugese luchthaven die hun nationale vogelsoort bedreigt kv

18 februari 2020

20u27

Bron: Reuters, Vogelbescherming Nederland 1 Dieren Duizenden Nederlanders hebben een petitie ondertekend tegen de bouw van een luchthaven nabij Lissabon langs een vogelreservaat dat belangrijk is voor de grutto, de Nederlandse nationale vogelsoort die steeds meer bedreigd raakt.

De nieuwe luchthaven zal gebouwd worden op de zuidelijke oever van het Taag Estuarium bij Lissabon. Grutto’s houden halt in het natuurgebied om zich te voeden wanneer ze van Afrika naar Nederland vliegen.

“Ze eten er oogstresten op de rijstvelden voordat ze doorvliegen naar ons land om te broeden. Maar als de Portugese overheid haar zin krijgt, is dat snel voorbij”, zegt Vogelbescherming Nederland op haar website. “Wat voor zin heeft het om de grutto’s - onze nationale vogel - in Nederland te beschermen als deze trekvogels in Portugal ernstig verzwakken of zelfs sterven?” Bovendien lopen de vogels volgens wetenschappers ook het risico om in botsing te komen met vliegtuigen en zullen ze weggedreven worden door het lawaai.

De petitie van Vogelbescherming Nederland werd al door meer dan 26.000 mensen ondertekend.

“Vogels zijn niet dom”

Het Portugese milieuministerie gaf vorige maand groen licht voor de bouw van de luchthaven in Montijo, maar stelde dat er maatregelen moeten getroffen worden om wilde dieren te beschermen. Zowel in binnen- en buitenland is er echter veel kritiek op het project.

In een open brief in de Portugese krant Publico schreef viceminister van Buitenlandse Zaken Alberto Souto de Miranda dat mensen zich geen zorgen moeten maken “omdat vogels niet dom zijn en ze zich waarschijnlijk zullen aanpassen”. Thijs van der Otter, een woordvoerder van Vogelbescherming Nederland, is daar echter niet van overtuigd. “Dat is hetzelfde als een bos omhakken en zeggen dat het wel een nieuwe plek zal vinden om te groeien. Zo eenvoudig is het leven niet”, reageert hij.