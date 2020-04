Nederland verbiedt fokken van honden met korte snuit kv

13 april 2020

00u52

Fokkers van honden met korte snuit, zoals de mopshond, Engelse en Franse buldog, moeten in Nederland meteen hun activiteiten stopzetten. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) heeft de eerste waarschuwingen uitgedeeld, meldt de Nederlandse krant Trouw. Fokkers die de wet negeren, riskeren hoge boetes.

De Nederlandse stichting Dier&Recht strijdt al langer voor een fokverbod op deze rassen, omdat de platte snuit voor ademhalingsproblemen zorgt. In maart 2019 lukte dat, nadat een onafhankelijk onderzoek van Universiteit Utrecht aantoonde dat het fokken de gezondheid van de dieren inderdaad aantast. Desondanks merkte de stichting dat de NVWA, die verantwoordelijk is voor het handhaven van deze wet, niet optrad tegen overtreders.

Om daar verandering in te brengen, diende Dier&Recht een handhavingsverzoek in voor een fokker waarvan bekend was dat hij kortsnuitige buldogs fokte. "De NVWA ging kijken en gaf een waarschuwing", aldus Kelly Kessen, die als dierenarts verbonden is aan Dier&Recht. De NVWA geeft nooit direct een boete. Wel kan de fokker binnenkort een tweede inspectie verwachten en riskeert dan een boete van 1500 euro. Nu één fokker gewaarschuwd is, hoopt Dier&Recht dat andere dit voorbeeld volgen. De stichting heeft een meldpunt waar mensen mogelijke overtredingen kunnen rapporteren. Die worden dan door Dier&Recht onderzocht.



Buldogs en mopshonden zijn populair om hun fysieke kenmerken, zoals de platte snuit en korte poten. Juist die kenmerken zorgen voor medische aandoeningen bij de dieren, zoals ademhalingsproblemen, moeilijkheid bij het bewegen en ontstekingen. “Fokkers houden vast aan dat uiterlijk, omdat ze dat mooi vinden en met prijzen beloond worden”, aldus Kessen.