Naya heeft het naar haar zin in Limburg: eerste 'Belgische' wolf nog steeds in de bossen van Leopoldsburg Dietert Bernaers

17u36

Bron: eigen berichtgeving 182 Norman Stier & Vendula Meiẞner-Hylanová/ TU Dresden Wolf Naya. Dieren Wolvin Naya heeft het naar haar zin in de Limburgse bossen: het dier bevindt zich naar alle waarschijnlijkheid nog steeds in Leopoldsburg. Ondertussen is ook de eerste foto van de eerste wolf in België in ruim 100 jaar vrijgegeven.

Niemand heeft Naya tot nu toe in het echt kunnen spotten, maar dankzij een archiefbeeld krijgen we nu wel al een idee hoe onze 'Belgische' wolvin eruitziet. De foto is in 2016 genomen door onderzoeker Norman Stier van de Technische Universiteit van Dresden, net nadat hij het verdoofde dier van een halsband had voorzien. Het is aan die - ietwat groot uitgevallen - gps te danken dat we vorig weekend konden melden dat er eindelijk een wolf op Belgisch grondgebied is gearriveerd, de eerste sinds 1890. Uit de gegevens bleek namelijk dat de wolvin haar geboortegrond in Duitsland eind vorig jaar had verlaten om via Nederland naar ons land te komen: in totaal legde het dier zo'n 500 kilometer af in tien dagen.

Naya kwam via de Noord-Limburgse gemeente Bocholt ons land binnen en vond uiteindelijk een vast stekje in de bossen aan het militair domein van Leopoldsburg. Daar is ze naar alle waarschijnlijkheid vandaag nog steeds. "Wat we 100% zeker weten, is dat de wolvin maandag nog steeds in Leopoldsburg was", klinkt het op het kabinet van Vlaams natuurminister Joke Schauvliege (CD&V).

Love story?

Dat wil in de eerste plaats zeggen dat er genoeg voedsel aanwezig is in de Limburgse bossen. Van Nederlandse onderzoekers weten we ondertussen dat Naya onderweg naar ons land vooral natuurlijke prooien zoals reeën en haasachtigen heeft gegeten. Of ze ook schapen heeft gedood, wordt nog onderzocht.

De mogelijkheid bestaat bovendien dat Naya op Belgische bodem een partner heeft gevonden. Want de zoektocht naar een mannetje is volgens de onderzoekers dé reden waarom ze haar roedel in Mecklenburg-Vorpommern heeft verlaten. Voorlopig is deze love story echter niet meer dan een veronderstelling, want bewijzen zijn er niet van.