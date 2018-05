Natuurpunt verwacht deze zomer meer dagvlinders dankzij warme weer ivi

29 mei 2018

18u48

Bron: Belga 1 Dieren Als de weersomstandigheden meevallen, dan krijgen we dit jaar een zomer met meer dagvlinders dan gemiddeld. Dat zegt vlinderexpert Wouter Vanreusel van Natuurpunt. "Bij veel soorten dagvlinders was de eerste generatie dit jaar later, maar met een hogere piek dan andere jaren door de koude maand maart en het warme weer in april en mei. Hierdoor komt er ook sneller een einde aan de vlinderpiek, die normaal gezien pas een dip kent in juni."

Uit de data verzameld via www.waarnemingen.be blijkt dat de piek voor veel vlinders dit jaar een afwijkend patroon vertoont. "Het aantal actieve rupsen en vlinders is namelijk sterk afhankelijk van de weersomstandigheden, en die waren erg slecht in februari en maart, maar werden daarna plotseling zeer goed. Daarom startte de vliegperiode van veel soorten wat later, vlogen er plots meer vlinders dan gemiddeld en kwam er ook weer snel een einde aan de piek", zegt Natuurpunt.

Hoge temperaturen

Door de plots hoge temperaturen in de lente kwamen de vlinders echter met erg hoge aantallen tegelijk uit hun pop, wat de scherpe piek verklaart. "Dat zien we bijvoorbeeld duidelijk bij het Oranjetipje, dat een goed vliegseizoen kende. Omdat de levensduur van dagvlinders sowieso maar beperkt is tot een aantal weken, zie je nu al weer erg weinig vlinders", zegt Vanreusel. "Hetzelfde patroon zien we bij dagvlinders die overwinteren als volwassen vlinder, zoals de Dagpauwoog en de Gehakkelde aurelia. Ze werden pas laat weer actief, begonnen plots talrijk te vliegen en zijn nu alweer bijna allemaal verdwenen."

De vlinders die in de lente vliegen, leggen eitjes en hieruit komt dan de zomergeneratie. "Door het warme weer van de afgelopen weken hebben de vlinders veel kunnen rondvliegen en vaak ook veel eitjes kunnen afleggen. Op veel plaatsen zijn het dus gunstige omstandigheden voor een zomer met meer vlinders dan gemiddeld", stelt Natuurpunt.