Natuurpunt roept op om vlinders te tellen vanuit eigen tuin ttr

30 juni 2020

16u46

Bron: belga 0 Dieren Natuurpunt roept weer op om tussen 4 en 26 juli vlinders te tellen vanuit de eigen tuin en de resultaten door te geven. Vanaf dit jaar wordt er gewerkt met vijfminutentellingen vanop een vast punt. Er kunnen zoveel tellingen gedaan worden als men zelf wil, klinkt het bij Natuurpunt.

De afgelopen weken leek het kalm op vlindervlak, maar dat is normaal. De vliegtijd van de voorjaarsvlinders is namelijk afgelopen en het is nu even wachten op de zomersoorten. Afgezien van het feit dat sommige zomersoorten een beetje voorlopen op schema, ziet het ernaar uit dat 2020 eerder een normaal jaar is op het vlak van vlinders.

De hete en droge zomers van 2018 en 2019 bleken voor heel wat vlinders nefast. Bepaalde dagvlindersoorten die gebonden zijn aan brandnetels, zoals de dagpauwoog, het landkaartje en de kleine vos, krijgen ook dit jaar nog zware klappen. Andere vlindersoorten zijn dan weer vrij of zelfs zeer goed vertegenwoordigd. De koninginnenpage leek de voorbije jaren weinig last te hebben van de warmte en ook de zeldzame grote weerschijnvlinder en de kleine parelmoervlinder zijn sinds kort aan een opmars bezig.

Meedoen is simpel, klinkt het. Men moet maar één keer exact vijf minuten tellen, maar men kan zoveel tellingen doen als men zelf wil. Je kan de vlinders leren herkennen op de website van Natuurpunt.